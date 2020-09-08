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Семейный капитал решила досрочно потратить почти каждая четвертая семья (в долларах он упал ниже 8600)

08.09.2020 19:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На 1 сентября многодетные семьи открыли 88 285 депозитов «Семейный капитал», сообщается на сайте Минтруда. Почти каждая четвертая семья решила досрочно потратить эти деньги.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По программе «Семейный капитал», которая действовала с 2015 по 2019 годы для многодетных семей, открыто 82 064 депозитных счетов на сумму 820,64 миллиона долларов. По этой программе семейный капитал составлял 10 тысяч долларов. Именно такую сумму выплатят при обращении за капиталом. 

По программе «Семейный капитал», действующей с 2020 по 2024 годы для многодетных семей, уже открыт 6221 депозитный счет на общую сумму 139,973 миллиона рублей. По этой программе размер семейного капитала составляет 22 500 рублей (около 8530 долларов по курсу Нацбанка на 8 сентября).

Для сравнения: на начало этого года в пересчете в американскую валюту сумма по курсу Нацбанка составляла около 10 670 долларов, а на 15 июля — около 9300 долларов. То есть из-за падения курса белорусского рубля в долларовом выражении размер семейного капитала сократился.

Семейный капитал может быть назначен тем многодетным семьям, где третий и последующие дети появятся до конца 2024 года.

До 1 сентября этого года было подано 21 742 заявления на досрочное использование семейного капитала. Из них на улучшение жилищных условий — 20 056 (92%), на получение образования — 936 (4,5%), на получение медицинских услуг — 750 заявлений (3,5%).

То есть получается, что почти каждая четвертая семья захотела досрочно воспользоваться этими выплатами.

«Принято 19 953 решения о досрочном распоряжении средствами семейного капитала», — уточняют в Минтруда.

 
 
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На 1 сентября многодетные семьи открыли 88 285 депозитов «Семейный капитал», сообщается на сайте Минтруда. Почти каждая четвертая семья решила досрочно потратить...
 
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