Ночью будут асфальтировать проспект Дзержинского. Рассказываем, где закроют движение

Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью (с 8 на 9 сентября) будут асфальтировать участок проспекта Дзержинского. Движение перекроют, сообщает ГАИ Минска.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Ночью будут ремонтировать покрытие проспекта Дзержинского. Движение закроют с 23.30 8 сентября до 4.30 9 сентября.

Речь идет об участке проспекта Дзержинского от переулка Домашевского до улицы К. Цеткин, включая полукольцо площади Богушевича, а также участок улицы К. Цеткин от площади Мясникова до площади Богушевича.

Потом по ночам с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 сентября с 23.30 до 4.30 будут поэтапно ограничивать движение по указанным направлениям без закрытия.

ГАИ приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.