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Ночью будут асфальтировать проспект Дзержинского. Рассказываем, где закроют движение
Источник материала: Tut.by
Сегодня ночью (с 8 на 9 сентября) будут асфальтировать участок проспекта Дзержинского. Движение перекроют,
Ночью будут ремонтировать покрытие проспекта Дзержинского. Движение закроют с 23.30 8 сентября до 4.30 9 сентября.
Речь идет об участке проспекта Дзержинского от переулка Домашевского до улицы К. Цеткин, включая полукольцо площади Богушевича, а также участок улицы К. Цеткин от площади Мясникова до площади Богушевича.
Потом по ночам с 9 на 10, с 10 на 11 и с 11 на 12 сентября с 23.30 до 4.30 будут поэтапно ограничивать движение по указанным направлениям без закрытия.
ГАИ приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
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Сегодня ночью (с 8 на 9 сентября) будут асфальтировать участок проспекта Дзержинского. Движение перекроют, сообщает ГАИ Минска.
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