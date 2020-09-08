ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американский юрист Юрий Зенкович объявил голодовку в следственном изоляторе Мяделя

08.09.2020 19:19 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Американский юрист Юрий Зенкович объявил голодовку в следственном изоляторе Мяделя, после того как был арестован и приговорен к 10 суткам административного ареста за участие в акции протеста в Мяделе 9 августа.

В СИЗО адвокат объявил голодовку. Об этом деле было проинформировано посольство США. На Зенковича есть еще два составленных протокола.

Зенковичу 42 года, у него два гражданства - белорусское и американское. Был известным активистом Партии БНФ и Белорусского союза студентов, избирался депутатом Ждановического сельского совета. В середине 2000-х Зенкович переехал в США, где начал карьеру юриста. Его компания помогает белорусским мигрантам легализоваться в США.

Зенкович хотел участвовать в выборах президента 2020 года от Партии БНФ, но вместо него был избран Алексей Янукевич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский юрист Юрий Зенкович объявил голодовку в следственном изоляторе Мяделя, после того как был арестован и приговорен к 10 суткам административного ареста...
 
Новости дня
Новости разные
 
Семейный капитал решила досрочно потратить почти каждая четвертая семья (в долларах он упал ниже 8600)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика