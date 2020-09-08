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"Нам пытаются доказать, что черное — это белое". Козеко и Дащинский отреагировали на увольнение директора РЦОПа по фристайлу

08.09.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Cам Вадим Кривошеев тоже высказался.



Вслед за директором РЦОПа по легкой атлетике Геннадием Тапуновым по статье 259 Трудового кодекса Республики Беларусь уволен и директор РЦОПа по фристайлу Вадим Кривошеев. Напомним, эта статья дает право собственнику увольнять руководителя организации без объяснения причин.

"Прессбол" попытался разобраться в ситуации вместе с экс-директором Вадимом Кривошеевым, тренером национальной команды Дмитрием Дащинским и одним из лучших тренеров нашей страны Николаем Козеко.

Белорусские фристайлисты имеют свободу суждений. Мнение Саши Романовской о выборах мы узнали еще до голосования. После в прессе выступил главный тренер сборной Николай Козеко. Затем под открытым письмом спортсменов подписалась Анна Гуськова. Но при чем тут Кривошеев?

Кривошеев. Видимо, завалил идеологическую работу. Я общался с Сашей, и мы сошлись на том, что каждый человек имеет право на собственное "я", право высказывать свое мнение независимо от того, придерживается кто-нибудь таких же взглядов или нет.

К тому же, Саша ни к чему не призывала: ни к беспорядкам, ни к маршам, ни к насилию. Она просто задавала вопросы себе и обществу, на которые хотела услышать ответы. И понять, что же сейчас происходит в нашей демократической стране в центре Европы. Как человек, как личность она имеет право озвучить собственное мнение.

Козеко. Признаюсь, непросто сейчас уравновесить чувства. Катализатором моего интервью стало избиение митингующих граждан нашей страны — необоснованное и жестокое. Не разгон, а именно издевательства над задержанными в автозаках и изоляторах временного содержания. Их должны были стократно охранять, потому что и так они уже стали "пленными", а их били, унижали, уничтожали морально.

Зачем хватать всех подряд, без разбора? Эта участь коснулась близких мне людей, друзей, родственников моей жены. Никто из них в протестах не участвовал и не интересовался ими. Один в Гродно шел с работы поздно вечером. Другие вышли на шум в районе проспекта Машерова, третий просто возвращался домой из магазина, причем это было далеко от мест каких-то протестов. Поэтому и появилось письмо деятелей спортивной отрасли против насилия.

Кривошеев. Кому отдать свой голос на выборах, у меня сомнений не было: я проголосовал за Лукашенко. Глава государства внес огромный вклад в развитие белорусского спорта. Это ксиома. Но то, что случилось через пару дней после выборов, для меня стало просто шоком. Сложно идти на сделку со своей совестью. Я изменил свое мнение именно после установленных фактов издевательств над задержанными гражданами нашей страны.

Козеко. Я всегда поддерживал нашего президента и на протяжении многих лет осознанно отдавал свой голос ему. Послевыборные дебаты в нашей стране шли всегда, но никогда не были столь массовыми. И то, что вся эта история будет иметь такой резонанс в обществе, я и представить не мог.

И в этом году на выходе из избирательного участка я говорил в интервью о своем выборе в пользу Лукашенко. Возможно, кому-то это не нравилось. Но это был мой личный выбор! Кто-то отдавал свои голоса в пользу других кандидатов — и это тоже абсолютно нормально. На то они и выборы. Каждый видел в своих кандидатах прежде всего человека, которому доверяют свое будущее, свою жизнь, личность, за которой пойдет страна. И в нашем коллективе каждый сделал свой выбор так, как подсказывало сердце. Это право гарантирует Конституция Республики Беларусь.

Дащинский. А я голосовал за Тихановскую. Хотел отдать голос за альтернативного кандидата, потому что меня изначально смутила предвыборная кампания, когда любой сильный кандидат вдруг оказывается преступником...

Раньше ты был хорошим банкиром и меценатом, к которому не возникало никаких претензий, только благодарности. Но как только ты воспользовался своим конституционным правом баллотироваться в президенты да еще набрал большое количество голосов, то тут же в отношении тебя заводят дело.

Уже не говорю о независимых наблюдателях, которые по ст. 13 Избирательного Кодекса РБ имели право находиться на избирательных участках, а их туда не пускали. Не говорю об очередях на пикеты, о цепи солидарности или велосипедном пробеге, например, которые разгонял ОМОН. Словно граждане Беларуси ни на что не имеют права. Накипело еще до выборов. На официальных государственных телеканалах говорят и показывают информацию вразрез с теми событиям, которые происходят в стране. Это недопустимо!
 
Теги: Гродно
 
 
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