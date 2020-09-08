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«Коронавирус снова с нами». Медик рассказал о ситуации с COVID-19

08.09.2020 19:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фельдшер «скорой помощи», работающий в Крупках, продолжает записывать видеоролики и рассказывать о своей работе.

Фельдшер «скорой помощи», борисовчанин Владимир Макаренко рассказал, что происходит с заболеваемостью COVID-19 в эти дни. И, к сожалению, тенденций к улучшению ситуации никаких нет.

В ролике медик обращает внимание на увеличение количества заболевших в последнее время:

— Мы общаемся с коллегами и за сентябрь реально видим все рост заболеваемости. Только в Крупках уже 6 вызовов с вирусом. И мы готовимся к второй волне заболеваемости. Либо это наплыв сезонный, или это связано с чем-то другим, не понятно. Но мы отмечаем, что все возвращается.

Не оставил без внимания фельдшер и тему новой российской вакцины от COVID-19:

— Лично я ни под каким предлогом ее бы себе не уколол. Она не прошла третий этап исследований, когда на большом количестве людей ее добровольно испытывают.

Владимир посоветовал пить витаминные мультикомплексы, всячески поддерживать свой иммунитет и беречь себя.
 
 
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Фельдшер «скорой помощи», работающий в Крупках, продолжает записывать видеоролики и рассказывать о своей работе.
 
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