ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко о голосовавших против него на выборах: это очень обидно

08.09.2020 19:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко назвал "обидным" голосование против него на выборах.



"Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Ну когда-то Он меня туда позовет", - сказал Лукашенко в интервью российским СМИ, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале RT.

В то же время, Лукашенко все еще уверен, что тех, кто голосовал за него на выборах, – большинство. "Я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих — подавляющее большинство, (…), а их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре и в холодильнике", - считает Лукашенко.

"Может быть, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас живу", - добавил глава Беларуси. 

А людям, которые еще до выборов со слезами на глазах просили Лукашенко уйти мирно, уйти самому не обидно, что их никто просто не желал слышать?.. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко назвал "обидным" голосование против него на выборах.
 
Новости дня
Новости разные
 
Семейный капитал решила досрочно потратить почти каждая четвертая семья (в долларах он упал ниже 8600)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика