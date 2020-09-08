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Александр Лукашенко: Я должен защитить то, что создано руками наших людей

08.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ситуация в стране, отношения с Россией и глобальные политические процессы. Это часть тем, о которых говорил Александр Лукашенко в интервью с представителями российских СМИ, передает «МИР 24».

Глава государства ответил на довольно острые вопросы. Один из них – ситуация в Беларуси после выборов. Лукашенко уверен, что происходящие политические волнения – результат вмешательства третьих стран во внутренние дела государства, через интернет и телеграмм-каналы. Президент предупредил – это может произойти в любой стране.

«Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом, как я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя. Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события. Может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия», – сказал Александр Лукашенко.

Также глава государства рассказал о работе над обновленной Конституцией и прокомментировал возможность досрочных президентских выборов в Беларуси. Сейчас президент считает необходимым поддержать своих избирателей и уберечь страну от раскола.

«Для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что философски на это смотрю. Но когда-то Он меня туда позовет. Но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, а это подавляющее большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоре, холодильнике. Может, где-то им надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас и живу», – подчеркнул Лукашенко.



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Президент Беларуси ответил на острые вопросы российских журналистов.
 
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