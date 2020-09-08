Глава МИД Украины напомнил о «грешках» Латушко

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью агентству УНН заявил, что хочет услышать позицию белорусской оппозиции относительно развития отношений с его страной.





«Я хочу увидеть, хочу услышать (воспользуюсь вашим интервью, надеюсь, они прочитают) позицию белорусской оппозиции относительно дальнейшего развития отношений с Украиной, — сказал Кулеба. — Я только слышал заявления госпожи Тихановской о Крыме. Она сказала, что не владеет информацией, что там на самом деле произошло в 2014 году, и когда она станет президентом, то она обязательно выяснит и определит свою позицию».

Также глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил о работе члена президиума Координационного совета Павла Латушко представителем Беларуси в ЮНЕСКО.

«Я знаю, как господин Латушко действовал при рассмотрении вопросов, связанных с незаконной оккупацией Крыма Россией и системным нарушением прав человека на полуострове. Вы же понимаете, что действовал он не так, как ожидала бы украинская сторона от дружественного, соседнего государства. Поэтому я сейчас слышу много заявлений лидеров белорусской оппозиции об их отношении к России, и это, кстати, очень позитивные заявления — все они рассчитывают на дружеские отношения с Россией. Было бы очень полезно, если бы они выразили свое отношение к Украине, о том, как они будут оценивать и относиться к российской агрессии против нашего государства, к незаконной оккупации украинских территорий. Это очень простые заявления, которые могут прозвучать и стать четким сигналом для Украины», — добавил Кулеба.

«Мы со своей стороны в тяжелые времена для белорусского общества заняли очень четкую позицию, осудив насилие белорусской милиции против протестующих. Пора теперь и нам услышать позицию лидеров белорусской оппозиции о будущем белорусско-украинских отношений», — заключил он.