Украина приостановила подготовку к форуму с Беларусью

Украина приостановила подготовку к третьему Форуму регионов Украины и Беларуси, который должен состяться 8-9 октября в Гродно.

«Подготовка к форума поставлена на паузу», — сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в интервью агентству УНН .

При этом Кулеба уточнил, что мероприятие пока не отменено.

«Зачем отменять? Мы же не знаем, какой завтра будет ситуация. Здесь нужно занимать очень взвешенный подход, принципиальный, но взвешенный. Именно такой подход мы реализуем. Беларусь никогда не представляла для нас угрозы. Мы никогда не представляли угрозы для Беларуси. Поэтому у нас сложились дружеские, очень глубокие отношения на всех уровнях. Поэтому мы ни от чего не отказываемся», — пояснил министр.

Он добавил, что подготовка к форуму приостановлена до момента установления более понятной для Украины ситуации в Беларуси. «Все ставим на паузу до того момента, пока не увидим ту новую реальность, с которой нам придется иметь дело в Беларуси», — сказал Кулеба.

Второй форум регионов Украины и Беларуси состоялся 4 октября прошлого года в Житомире. Тогда впервые встретились Владимир Зеленский и Александр Лукашенко.