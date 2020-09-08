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Участники протестной акции начали шествие от Комаровского рынка
Источник материала: Навiны
Количество участников стихийного марша в поддержку репрессированных «Один за всех и все за одного» возле Комаровского рынка в Минске увеличилось до трехсот человек. Это в основном женщины в бело-красно-белой одежде с бело-красно-белыми зонтами, флагами, лентами.
Они скандируют лозунги «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам», «Мы же просто хотим, чтобы соблюдались законы — все!», «Свабоду палітвязням», «Выпускай!», «Свободу Марии», «Мария — ты наш герой». Имеется в виду член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране
Силовики в штатском и зеленой форме в балаклавах стоят на отдалении от протестующих.
В 18:30 демонстранты двинулись в сторону площади Якуба Коласа, затем колонна развернулась в обратном направлении и с улицы Веры Хоружей свернула на улицу Куйбышева.
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Количество участников стихийного марша в поддержку репрессированных «Один за всех и все за одного» возле Комаровского рынка в Минске увеличилось до трехсот...
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