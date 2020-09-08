ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Участники протестной акции начали шествие от Комаровского рынка

08.09.2020 19:23 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Количество участников стихийного марша в поддержку репрессированных «Один за всех и все за одного» возле Комаровского рынка в Минске увеличилось до трехсот человек. Это в основном женщины в бело-красно-белой одежде с бело-красно-белыми зонтами, флагами, лентами.

 

 

Они скандируют лозунги «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам», «Мы же просто хотим, чтобы соблюдались законы — все!», «Свабоду палітвязням», «Выпускай!», «Свободу Марии», «Мария — ты наш герой». Имеется в виду член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Мария Колесникова, которую утром 7 сентября люди без формы в масках посадили в микроавтобус и увезли в направлении украинской границы.

Силовики в штатском и зеленой форме в балаклавах стоят на отдалении от протестующих. Задержания прекратились. Микроавтобусы без номеров, куда заводили задержанных, уехали.

В 18:30 демонстранты двинулись в сторону площади Якуба Коласа, затем колонна развернулась в обратном направлении и с улицы Веры Хоружей свернула на улицу Куйбышева.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Количество участников стихийного марша в поддержку репрессированных «Один за всех и все за одного» возле Комаровского рынка в Минске увеличилось до трехсот...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ночью будут асфальтировать проспект Дзержинского. Рассказываем, где закроют движение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.09.2020
Mir24.TV Belarus
08.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика