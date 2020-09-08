Участники протестной акции начали шествие от Комаровского рынка

Количество участников стихийного марша в поддержку репрессированных «Один за всех и все за одного» возле Комаровского рынка в Минске увеличилось до трехсот человек. Это в основном женщины в бело-красно-белой одежде с бело-красно-белыми зонтами, флагами, лентами.

Они скандируют лозунги «Жыве Беларусь», «Верым, можам, пераможам», «Мы же просто хотим, чтобы соблюдались законы — все!», «Свабоду палітвязням», «Выпускай!», «Свободу Марии», «Мария — ты наш герой». Имеется в виду член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Мария Колесникова , которую утром 7 сентября люди без формы в масках посадили в микроавтобус и увезли в направлении украинской границы.

Силовики в штатском и зеленой форме в балаклавах стоят на отдалении от протестующих. Задержания прекратились. Микроавтобусы без номеров, куда заводили задержанных, уехали.

В 18:30 демонстранты двинулись в сторону площади Якуба Коласа, затем колонна развернулась в обратном направлении и с улицы Веры Хоружей свернула на улицу Куйбышева.