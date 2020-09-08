Как виртуальная примерочная в вашем смартфоне помогает покупать одежду

Теперь одежду можно не только выбирать и покупать, но и примерять прямо в вашем смартфоне — чтобы точно знать, как выбранная вещь будет выглядеть именно на вас и сочетаться с вашим гардеробом.

А все благодаря приложению Goodstyle, созданному резидентом Парка высоких технологий — минской компанией VIP IT при личном участии ее основателя и руководителя Кирилла Новикова.





Достаточно установить приложение на смартфон, загрузить свое фото — и виртуальная примерочная в вашем полном распоряжении!

Уже сегодня приложение Goodstyle заключило контракты с такими крупными производителями и продавцами одежды как Tom Tailor, Stradivarius, Lacoste, GUESS и другими. Его партнерами являются также компания Lamoda — крупнейший онлайн-продавец одежды на территории СНГ — и известная торговая площадка Aliexpress.

Как же это работает? Приложение Goodstyle позволяет получить представление о том, как та или иная вещь из каталогов интернет-магазинов будет выглядеть на покупателе, а также скомбинировать ее с другими товарами или даже уже имеющимися в гардеробе пользователя предметами. А значит, у пользователей приложения будет меньше разочарований от неудачных покупок и неоправданных расходов, а у интернет-магазинов — меньше возвратов и невыкупленных заказов (причем заметно меньше: по расчетам разработчиков, примерно на 40%!). Кстати, только в США потери интернет-магазинов от возвратов в 2019 году составили 41 млрд долларов.

Главная причина неудачных интернет-покупок — то, что ориентироваться приходится на представленные на онлайн-витринах фото. Но даже самая качественная фотография на модели из каталога не дает представления о том, как будет выглядеть эта вещь на реальном человеке, пойдет ли она ему с учетом особенностей телосложения, внешности и вкусов.

Приходится подключать воображение — или полагаться на искусственный интеллект! Именно так работает Goodstyle: вы загружаете в приложение свое фото в полный рост, а программа «примеряет» на него выбранную одежду. Всё просто, быстро, удобно и реалистично.

Более того, Goodstyle способен даже подсказать, с чем лучше надевать обновку: образы можно создавать как в сочетании с другими товарами в этом или других интернет-магазинах, так и на базе уже имеющегося в вашем распоряжении гардероба. В дело могут пойти даже обычные изображения из интернета: приложение поможет узнать, что это за вещь и где купить такую или похожую. Алгоритм поиска реализован посредством нейросети.

Кроме помощи в примерке и приобретении одежды через интернет, приложение Goodstyle позволяет получать новости из мира моды, советы по стилю и другую полезную информацию.

В перспективе в приложение будут добавлены технологии виртуальной и дополненной реальности, и тогда в онлайн-примерочной свой новый образ можно будет оценить в буквальном смысле со всех сторон — в формате 360°.

Разработчики планируют также «научить» свою программу подбирать одежду в соответствии с особенностями фигуры, телосложения и предпочтений пользователя. Теперь вам всегда будет с кем посоветоваться перед покупкой!

Приложение Goodstyle доступно пользователям устройств на базе операционных систем iOS и Andriod и бесплатно распространяется через АppStore и Google Play .

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