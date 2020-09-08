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Белорусы смогут летать в Ригу с 14 сентября
Источник материала: Навiны
Авиакомпания airBaltic возобновляет еженедельный рейс Минск — Рига с 14 сентября, в Республиканском союзе туристических организаций.
Пассажирам во время полетов бесплатно выдадут защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки.
Рекомендуется проверять условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах — они быстро меняются и отличаются в каждой стране.
С 4 сентября возобновлены полеты между Ригой и Стокгольмом.
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Авиакомпания airBaltic возобновляет еженедельный рейс Минск — Рига с 14 сентября, в Республиканском союзе туристических организаций. Пассажирам во время полетов...
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