Белорусы смогут летать в Ригу с 14 сентября

Авиакомпания airBaltic возобновляет еженедельный рейс Минск — Рига с 14 сентября, в Республиканском союзе туристических организаций.

Пассажирам во время полетов бесплатно выдадут защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки.

Рекомендуется проверять условия въезда и введенные в аэропортах ограничения на официальных сайтах или в местных посольствах — они быстро меняются и отличаются в каждой стране.

С 4 сентября возобновлены полеты между Ригой и Стокгольмом.