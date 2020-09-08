Российский МиГ-29 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 сен – Sputnik. Российский истребитель МиГ-29 сопроводил над Баренцевым морем самолет радиоэлектронной разведки и борьбы "Фалкон-20" ВВС Норвегии, сообщили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел в среду, 8 сентября, над нейтральными водами Баренцева моря: российские средства контроля обнаружили приближающуюся к государственной границе РФ воздушную цель.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-29 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота", - говорится в сообщении.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

"После разворота норвежского самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя МиГ-29 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ норвежским самолетом не допущено.