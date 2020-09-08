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СМИ узнали подробности плана отступления Лукашенко
Источник материала: KYKY>
Изданию РБК
План включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, благодаря чему, уверен Минск, произойдет ослабление власти президента в пользу правительства и парламента. Новые выборы президента и парламента состоятся уже после принятия поправок к Конституции, то есть не раньше 2020 года. Почему с этим тянут? По словам источника РБК, за это время Лукашенко требуется обеспечить себе безопасность и гарантии непреследования.
Подчеркивается, что власти Беларуси не собираются вступать в переговоры с оппонентами, потому что для них это подразумевает диалог о передаче власти.
Что касается конституционной реформы, то процесс намерены провести «в формате национального диалога». Хотят обеспечить либерализацию политической системы, часть полномочий президента передать парламенту, изменить и партийную систему (повысить роль партий), внести обновления в избирательное законодательство (как именно – не уточняется). Все новшества примут на референдуме, поделились источники РБК, видевшие текст плана.
Проект поправок к Конституции уже готов. Он создавался судьями Конституционного суда под руководством заместителя председателя КС Наталии Карпович, однако Лукашенко его еще не одобрил, узнал РБК.
Политический аналитик Артем Шрайбман не верит в успешность вышеуказанного плана: его, считает эксперт, воспримут как попытку выиграть время, чтобы потом, когда все успокоится, забыть о данных обещаниях. «У протестной части беларуского общества есть осознание, что Лукашенко столько раз менял свои уже объявленные планы и не придерживался их, что нет никаких оснований верить в то, что сейчас он искренен. Пока не начнутся конкретные шаги в эту сторону, все это будет восприниматься как просто риторика», – говорит Шрайбман и добавляет, что обнародование этого плана вряд ли собьет протестную волну.
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Изданию РБК стали известны подробности плана беларуских властей, как выводить страну из политического кризиса. Этот план, составленный официальным Минском,...
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