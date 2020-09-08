СМИ узнали подробности плана отступления Лукашенко

Источник материала: KYKY

Изданию РБК стали известны подробности плана беларуских властей, как выводить страну из политического кризиса. Этот план, составленный официальным Минском, продемонстировали на специальном заседании постоянного совета ОБСЕ. Заседание посвящалось беларуским событиям.

План включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, благодаря чему, уверен Минск, произойдет ослабление власти президента в пользу правительства и парламента. Новые выборы президента и парламента состоятся уже после принятия поправок к Конституции, то есть не раньше 2020 года. Почему с этим тянут? По словам источника РБК, за это время Лукашенко требуется обеспечить себе безопасность и гарантии непреследования.

Подчеркивается, что власти Беларуси не собираются вступать в переговоры с оппонентами, потому что для них это подразумевает диалог о передаче власти.

Что касается конституционной реформы, то процесс намерены провести «в формате национального диалога». Хотят обеспечить либерализацию политической системы, часть полномочий президента передать парламенту, изменить и партийную систему (повысить роль партий), внести обновления в избирательное законодательство (как именно – не уточняется). Все новшества примут на референдуме, поделились источники РБК, видевшие текст плана.

Проект поправок к Конституции уже готов. Он создавался судьями Конституционного суда под руководством заместителя председателя КС Наталии Карпович, однако Лукашенко его еще не одобрил, узнал РБК.

Политический аналитик Артем Шрайбман не верит в успешность вышеуказанного плана: его, считает эксперт, воспримут как попытку выиграть время, чтобы потом, когда все успокоится, забыть о данных обещаниях. «У протестной части беларуского общества есть осознание, что Лукашенко столько раз менял свои уже объявленные планы и не придерживался их, что нет никаких оснований верить в то, что сейчас он искренен. Пока не начнутся конкретные шаги в эту сторону, все это будет восприниматься как просто риторика», – говорит Шрайбман и добавляет, что обнародование этого плана вряд ли собьет протестную волну.

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