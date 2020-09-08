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Официально. Презентация Apple пройдет 15 сентября - ждем новые iPhone, iPad и Apple Watch

08.09.2020 19:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Apple официально назвала дату онлайн-презентации, на которой представит новые устройства. Об этом пишет The Verge.


Пресс-конференция состоится 15 сентября в 20.00 по минскому времени, она будет транслироваться на сайте компании. Какие именно девайсы покажет производитель, официально не сообщается. Но с высокой долей вероятности можно говорить об анонсе следующего поколения iPhone.

Мы недавно подробно рассказывали, чего ожидать от всей линейки iPhone 12 в отдельном материале, но если вкратце: Apple покажет четыре смартфона с OLED-экранами диагональю 5,4, 6,1 (два девайса) и 6,7 дюйма. Процессором для аппаратов выступит Apple A14 Bionic, гаджеты оснастят двойными и тройными основными камерами, а также 5G-модемами.

Кроме того, компания почти наверняка представит новые смарт-часы — Apple Watch Series 6 и чуть более простую версию, которая придет на смену все еще продающимся Series 3 — планшет iPad Air четвертого поколения в дизайне нынешних iPad Pro, следующую версию ТВ-приставки Apple TV, усовершенствованную колонку HomePod, а также метки AirTag. Возможно, покажут и полноразмерные наушники.

Впрочем, анонс части названных выше продуктов могут перенести на более поздний срок — октябрь-ноябрь. Тогда же, по неподтвержденной информации, продемонстрируют и первые ноутбуки на базе собственных ARM-процессоров Apple Silicon.

Аналитик Bloomberg Марк Гурман и вовсе заявляет, что 15 сентября никаких iPhone показывать не собираются — якобы на мероприятии покажут только планшет и следующие смарт-часы. Смартфоны в таком случае припасут до октября — тогда же начнутся и их продажи.

Ниже — цены популярных сегодня смартфонов Apple:

 
 
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Пресс-конференция состоится 15 сентября в 20.00 по минскому времени, она будет транслироваться на сайте компании.
 
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