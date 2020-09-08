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Официально. Презентация Apple пройдет 15 сентября - ждем новые iPhone, iPad и Apple Watch
Источник материала: Tut.by
Apple официально назвала дату онлайн-презентации, на которой представит новые устройства. Об этом пишет
Пресс-конференция состоится 15 сентября в 20.00 по минскому времени, она будет транслироваться на сайте компании. Какие именно девайсы покажет производитель, официально не сообщается. Но с высокой долей вероятности можно говорить об анонсе следующего поколения iPhone.
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Кроме того, компания почти наверняка представит новые смарт-часы — Apple Watch Series 6 и чуть более простую версию, которая придет на смену все еще продающимся Series 3 — планшет iPad Air четвертого поколения в дизайне нынешних iPad Pro, следующую версию ТВ-приставки Apple TV, усовершенствованную колонку HomePod, а также метки AirTag. Возможно, покажут и полноразмерные наушники.
Впрочем, анонс части названных выше продуктов могут перенести на более поздний срок — октябрь-ноябрь. Тогда же, по неподтвержденной информации, продемонстрируют и первые ноутбуки на базе собственных ARM-процессоров Apple Silicon.
Аналитик Bloomberg Марк Гурман и вовсе
Ниже — цены популярных сегодня смартфонов Apple:
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Пресс-конференция состоится 15 сентября в 20.00 по минскому времени, она будет транслироваться на сайте компании.
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