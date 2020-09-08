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РБК: в плане властей Беларуси по выходу из кризиса перемены возможны только в 2022-м
Источник материала: Партизан
Власти Беларуси подготовили для ОБСЕ и России свой план выхода из политического кризиса.
О нем пишет
При этом власти Беларуси не собираются вступать в переговоры с оппозицией и отвергают предложения других стран о посредничестве.
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Власти Беларуси подготовили для ОБСЕ и России свой план выхода из политического кризиса.
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