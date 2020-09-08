РБК: в плане властей Беларуси по выходу из кризиса перемены возможны только в 2022-м

О нем пишетссылающийся на свои источники. Этот план якобы предусматривает проведение конституционной реформы до 2022 года, в результате которой будет ослаблена в пользу правительства и парламента власть президента. Обещаются "формат национального диалога", "либерализация политической системы", изменение партийной системы с повышением роли партий, изменения в избирательном законодательстве. Должен быть проведен референдум. После этого планируются повторные выборы президента и парламента.