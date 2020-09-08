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РБК: в плане властей Беларуси по выходу из кризиса перемены возможны только в 2022-м

08.09.2020 19:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Беларуси подготовили для ОБСЕ и России свой план выхода из политического кризиса.



О нем пишет РБК, ссылающийся на свои источники. Этот план якобы предусматривает проведение конституционной реформы до 2022 года, в результате которой будет ослаблена в пользу правительства и парламента власть президента. Обещаются "формат национального диалога", "либерализация политической системы", изменение партийной системы с повышением роли партий, изменения в избирательном законодательстве. Должен быть проведен референдум. После этого планируются повторные выборы президента и парламента.

При этом власти Беларуси не собираются вступать в переговоры с оппозицией и отвергают предложения других стран о посредничестве.
 
 
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Власти Беларуси подготовили для ОБСЕ и России свой план выхода из политического кризиса.
 
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