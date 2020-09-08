«Это явная подстава». На выпускника Сорбонны завели дело о массовых беспорядках

34-летнему минчанину Юрию Стрижаку грозит до трех лет лишения свободы. На него заведено уголовное дело о финансировании массовых беспорядков. Родители Юрия считают это дело сфабрикованным.

Историю Юрия Стрижака Naviny.by рассказал его отец, которого также зовут Юрий Стрижак.

Юрий Стрижак-младший родился в Минске в 1986 году. Окончил лицей БГУ. Сначала поступил в Белорусский государственный университет, но потом подал документы в Московский государственный университет имени Ломоносова. С 2005 по 2010 учился на механико-математическом факультете.

Параллельно поступил во Французский университетский колледж при МГУ, где изучал право. Окончил его успешно. Дипломную работу Юрия Стрижака высоко оценили и предложили стипендию для продолжения учебы во Франции. С 2011-го по 2013 год молодой человек учился в Парижском университете, центром которого является Сорбонна. Там он получил степень магистра права.

После учебы Юрий Стрижак вернулся на родину, но не смог «пристроить свои знания». Молодой человек уехал в Украину и открыл там бизнес — занимался монтажными работами. Периодически навещал родителей. В Минск он приехал примерно месяц назад.

Юрия Стрижака задержали 20 августа после акции в Минске. Возле казино «Шангри Ла» к нему подошел незнакомый мужчина. Он сказал, что его преследуют силовики и попросил подвезти в Малиновку. Возле гипермаркета ProStore на проспекте Дзержинкого машину заблокировали неизвестные. Юрия Стрижака и его попутчика задержали. Больше они не виделись.

«Я подозреваю, что это был провокатор», — сказал Юрий Стрижак-старший.

Родители долго не могли найти сына. Только после того, как они обратились с заявлением о пропаже к участковому милиционеру, выяснилось, что Юрий Стрижак находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. 21 августа у него прошел суд. Молодому человеку дали 15 суток за участие в несанкционированной акции.

4 сентября Юрий Стрижак-младший должен был выйти на свободу, но его внезапно повезли на допрос в управление Следственного комитета по Минску. Через адвоката родители выяснили, что на сына заведено дело о финансировании массовых беспорядков (ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса).

Двумя неделями ранее пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова распространила информацию о задержании одного из координаторов уличных акций — 34-летнего минчанина. По данным МВД, выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца Минска, который недавно освободился из колонии в Волковыске.

На видео , которое опубликовала Ольга Чемоданова, бывший заключенный рассказал, что в одном из центральных продовольственных магазинов города к нему подошел молодой человек и предложил собрать около 10-12 человек для участия в уличных акциях. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания, сказано в пресс-релизе МВД.

«Встречу участников сговора, запланированную на 19 августа, пресекли оперативники. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка», — написала Ольга Чемоданова.



Кадр из оперативного видео: Юрий Стрижак с флагом, рядом с ним лысый мужчина, который затем заявил, что Стрижак давал ему деньги

7 сентября после допросов Юрия Стрижака-младшего неожиданно отпустили на свободу под обязательство о явке и подписку о неразглашении материалов дела. В квартире прошел обыск. Дверь в квартиру была взломана, из компьютеров достали винчестеры, рассказал Юрий Стрижак-старший.

Его сын сейчас в Минске. Обвинение ему не предъявлено, он находится в статусе подозреваемого.

«Указанный мужчина является подозреваемым в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь, к нему применена мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — подтвердили Naviny.by в Следственом комитете.

Юрий Стрижак-младший недоступен для комментариев. У него забрали мобильный телефон. Его родители считают уголовное дело сфабрикованным.

«Это явная подстава. На видео снимался человек, зависимый от органов правопорядка. Во время съемок его курировало двое мужчин. Они были в масках, как сейчас все наши правоохранители. То есть, они конкретно выбрали моего сына и вели его. Просто он попался по параметрам, по которым проще слепить дело. Скорее всего, выяснили возраст и образование, что он приехал из Украины месяц назад, где он открыл фирму, и так далее. Но у них ничего нет. Только этот уголовник, которого вытащили для провокации. В стране творится беззаконие. Из обычных людей, которые просто ходят на мирные демонстрации, пытаются сделать уголовников. Это только добавляет злости», — рассказал Юрий Стрижак-старший.