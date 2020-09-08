Участницы акции возле Национального художественного музея прошли по центру Минска

Участницы стихийного марша в поддержку репрессированных «Одна за всех и все за одну», собравшиеся к 18 часам возле Национального художественного музея, двинулись колонной по центру города.





В начале акции на крыльце музея они демонстративно красили губы красной помадой. Затем они встали в сцепку. К собравшимся подошли пять мужчин в штатском и двое в форме (один из них в синем жилете с мегафоном). Силовики предупредили в мегафон о несанкционированном характере мероприятия. Девушки в ответ скандировали «Я с собой всегда беру видеокамеру» и заявляли, что пришли на встречу с подругами.

У представителей СМИ, освещающих акции, милиция проверила бэджи.

Около 30 участниц акции прошли по тротуарам улицы Ленина, проспекта Независимости, улицы Я.Купалы. Они скандировали «Маша — наш герой, одна за всех и все за одну!» (о Марии Колесниковой, задержанном накануне члене президиума Координационного совета).

На перекрестке с улицей Куйбышева, когда девушки ждали зеленого сигнала светофора, подъехали три синих микроавтобуса без номеров с тонированными стеклами, откуда вышли неизвестные в штатском и зеленой одежде без опознавательных знаков. Протестующие отбежали в сквер Я.Купалы и рассредоточились там. Микроавтобусы курсируют по дорогам вокруг сквера. Девушки постепенно покидают сквер.