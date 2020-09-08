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Кравцов и Родненков подтвердили, что Мария Колесникова порвала паспорт, чтобы ее не могли депортировать из Беларуси
Источник материала: Партизан
Члены секретариата Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков доехали до Киева и проводят там пресс-конференцию.
Как сообщает
Об этом он заявил на брифинге в Киеве.
"Нас посадили в микроавтобусы. Мы заехали по пути в сторону границы Украины в КГБ. И там мы, судя по всему, забрали Марию Колесникову. По этому у меня есть основания полагать, что весь день 7 сентября она находилась в КГБ", - заявил он.
Иван Кравцов уверен, что силовики были заинтересованы в том, чтобы вывезти Марию Колесникову за границу. И даже предложили вывезти Колесникову на собственном автомобиле.
В свою очередь, Антон Родненков сообщил, что Колесникова сопротивлялась на украинской границе.
"Она кричала, что никуда не пойдет. Как только она села в машину и увидела свой паспорт, она быстро разорвала его на мелкие кусочки и выбросила в окно. Потом открыла окно, вылезла оттуда и пошла в сторону границы с Беларусью", - добавил он.
Также Кравцов рассказал, что не знает, где сейчас находится Колесникова, но, по его мнению, скорее всего, это КГБ. В свою очередь в Минске известно, что Мария Колесникова в Мозырском погранотряде.
Напомним, что гражданина Беларуси нельзя выдворить из страны, то есть депортировать. А Мария Колесникова именно гражданкой Беларуси и является.
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Кравцов и Родненков подтвердили, что Мария Колесникова порвала паспорт, чтобы ее не могли депортировать из Беларуси
Члены секретариата Координационного совета Иван Кравцов и Антон Родненков доехали до Киева и проводят там пресс-конференцию.
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