Кравцов и Родненков подтвердили, что Мария Колесникова порвала паспорт, чтобы ее не могли депортировать из Беларуси

РБК-Украина , Иван Кравцов заявил, что член президиума Координационного совета Мария Колесникова, скорее всего, весь понедельник была в КГБ. По крайней мере, именно оттуда ее забирали, когда ехали к границе Украины. Как сообщает, Иван Кравцов заявил, что член президиума Координационного совета Мария Колесникова, скорее всего, весь понедельник была в КГБ. По крайней мере, именно оттуда ее забирали, когда ехали к границе Украины.





Об этом он заявил на брифинге в Киеве.





"Нас посадили в микроавтобусы. Мы заехали по пути в сторону границы Украины в КГБ. И там мы, судя по всему, забрали Марию Колесникову. По этому у меня есть основания полагать, что весь день 7 сентября она находилась в КГБ", - заявил он.





Иван Кравцов уверен, что силовики были заинтересованы в том, чтобы вывезти Марию Колесникову за границу. И даже предложили вывезти Колесникову на собственном автомобиле.





В свою очередь, Антон Родненков сообщил, что Колесникова сопротивлялась на украинской границе.





"Она кричала, что никуда не пойдет. Как только она села в машину и увидела свой паспорт, она быстро разорвала его на мелкие кусочки и выбросила в окно. Потом открыла окно, вылезла оттуда и пошла в сторону границы с Беларусью", - добавил он.





Также Кравцов рассказал, что не знает, где сейчас находится Колесникова, но, по его мнению, скорее всего, это КГБ. В свою очередь в Минске известно, что Мария Колесникова в Мозырском погранотряде.





Напомним, что гражданина Беларуси нельзя выдворить из страны, то есть депортировать. А Мария Колесникова именно гражданкой Беларуси и является.