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ОМОН задерживает людей на марше в поддержку Марии Колесниковой
Источник материала: Партизан
У Комаровского рынка в Минске вечером собрались несколько сотен человек на несанкционированный митинг в поддержку Марии Колесниковой.
Фото Надежды Бужан
Перед началом акции силовики задержали около 10 человек. Женщин хватали люди в масках и без опознавательных знаков на форме. Не стеснялись задерживать и старушек. Начался конфликт с силовиками с того, что женщины бросились на помощь парню, которого пытались задержать. За это их стали затаскивать в микроавтобусы.
По этому поводу разгневанные женщины засыпали вопросами заместителя начальника Советского РУВД, который пришел к демонстрантам на Комаровку.
Собравшиеся возле Комаровского рынка скандировали «Мария! Мария!», «Мария, ты — герой!».
Сейчас колонна демонстрантов двинулась в направлении центра столицы.
Демонстранты, двигавшиеся от Комаровки, свернули на Машерова. Туда подъехало два микроавтобуса без номеров и автозак. Протестующие скандируют «Позор!». Пошел ОМОН. Девушки громко кричат. Люди встали в сцепки. Идут задержания.
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В том числе – во дворах на Машерова.
Движение по Машерова от Белой вежи в сторону проспекта Независимости перекрыло ГАИ. Здесь толпа девушек. Их задерживают люди в зеленой одежде, толкают в автозаки. Некоторые пытаются вырваться из окружения. Некоторые плачут, сообщает канал
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У Комаровского рынка в Минске вечером собрались несколько сотен человек на несанкционированный митинг в поддержку Марии Колесниковой.
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