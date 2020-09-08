Силовики разогнали акцию солидарности на проспекте Машерова

В 19:25 на проспекте Машерова в Минске началась новая волна задержаний участников марша «Один за всех и все за одного».

Задержания происходили возле бывшего троллейбусного депо. Приехали как минимум два автозака и около десятка микроавтобусов. Женщины попытались стать в сцепку, закрывая парней, они кричали «Помогите!», но силовики хватали всех подряд и тащили в автозаки и мужчин, и женщин, некоторых, кто пытается вырваться, — с применением грубой силы.

Часть девушек выпустили через оцепление силовиков — это те, кто пытался прикрыть парней. Они ушли в сторону ул. Куйбышева заплаканные, у многих истерика.

Спустя 15-20 минут два автозака с задержанными уехали. Были задержаны десятки участников, остальные разошлись, спасаясь от задержаний. Вначале силовики хватали только мужчин, затем начали задерживать и женщин, которые пытались их прикрыть собой.