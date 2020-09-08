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32 день протестов в Беларуси ознаменовался новыми массовыми задержаниями

08.09.2020 21:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото tut.by

Согласно данным независимых СМИ, задержания происходили как в Минске, так и в других городах Беларуси. В общей численности задержано не менее 100 человек.

В Минске массовые задержания протестующих происходили в основном на Комаровском рынке, а также на проспекте Машерова. Одиночные задержания протестующих происходили также во дворах домов уже после окончания акций.

8 сентября 2020 года акции протеста проводились в основном в поддержку пропавшей Марии Колесниковой, но традиционно озвучивались и все остальные, знакомые всем требования.

Как пишет tut.by, на Комаровском рынке к протестующим даже пришел поговорить заместитель начальника Советского РУВД, но диалога со стоящими там женщинами не получилась Власть по-прежнему не слышит людей и разговаривает с ними на разных языках.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно данным независимых СМИ, задержания происходили как в Минске, так и в других городах Беларуси. В общей численности задержано не менее 100 человек.
 
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