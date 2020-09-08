Пользователям WhatsApp начали приходить блокирующие сообщения

Если пользователь попробует открыть текст на телефоне, приложение больше не сможет запуститься, пока не будет переустановлено. Чтобы избежать такого риска и защититься от вредоносных текстов, пользователям рекомендуют зайти в настройки и запретить добавление в групповые чаты от людей не из списка контактов. Благодаря этому пользователи избегут попадания в сомнительные группы, с помощью которых злоумышленники распространяют нечитаемый код.





lenta.ru Если сообщение уже пришло на телефон, рекомендуется удалить его, воспользовавшись веб-версией WhatsApp на компьютере. Представители мессенджера добавили, что этот баг будет устранен в ближайшем обновлении приложения, пишет





В начале сентября сообщалось, что в WhatsApp обнаружили шесть новых уязвимостей. Пять из них устранили в тот же день, что и обнаружили. На исправление еще одной понадобилось несколько дней. Представители мессенджера добавили, что запустили специальный сайт, на котором пользователи смогут отслеживать информацию о новых уязвимостях.



