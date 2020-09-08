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Пользователям WhatsApp начали приходить блокирующие сообщения

08.09.2020 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пользователям WhatsApp начали приходить сообщения от незнакомых людей, которые способны блокировать мессенджер. Как сообщает WABetaInfo, такие сообщения содержат символы, которые WhatsApp не может обработать.

Если пользователь попробует открыть текст на телефоне, приложение больше не сможет запуститься, пока не будет переустановлено. Чтобы избежать такого риска и защититься от вредоносных текстов, пользователям рекомендуют зайти в настройки и запретить добавление в групповые чаты от людей не из списка контактов. Благодаря этому пользователи избегут попадания в сомнительные группы, с помощью которых злоумышленники распространяют нечитаемый код.

Если сообщение уже пришло на телефон, рекомендуется удалить его, воспользовавшись веб-версией WhatsApp на компьютере. Представители мессенджера добавили, что этот баг будет устранен в ближайшем обновлении приложения, пишет lenta.ru

В начале сентября сообщалось, что в WhatsApp обнаружили шесть новых уязвимостей. Пять из них устранили в тот же день, что и обнаружили. На исправление еще одной понадобилось несколько дней. Представители мессенджера добавили, что запустили специальный сайт, на котором пользователи смогут отслеживать информацию о новых уязвимостях.
 
 
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Пользователям WhatsApp начали приходить сообщения от незнакомых людей, которые способны блокировать мессенджер. Как сообщает WABetaInfo, такие сообщения содержат символы,...
 
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