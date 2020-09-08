Эколога Ирину Сухий осудили на пять суток ареста

Эколог и известная общественная активистка Ирина Сухий осуждена на пять суток ареста. Такое решение принял 8 сентября суд Советского района Минска.

Сегодня было уже второе заседание суда, первое прошло накануне. 7 сентября суд признал отсутствие вины Сухий по вменяемому ей ранее участию в несанкционированной акции 3 сентября, поскольку обвинители со стороны Советского РУВД не предоставили достаточных оснований, а свидетели защиты подтвердили, что в это время она находилась далеко от места акции — в своем загородном доме. В итоге суд передал материалы дела на доработку.

За это время в милиции переписали протокол, и сегодня Ирине было вменено участие в несанкционированной женской акции протеста в Минске 29 августа. Она признана виновной и наказана пять сутками ареста. Двое суток из назначенных пяти она уже отбыла, находясь в центре изоляции правонарушителей на Окрестина после задержания.

Ирина Сухий была задержана неизвестными в штатском 6 сентября в 14:00 в своей минской квартире накануне традиционного воскресного марша сторонников перемен. В тот же день неустановленные лица провели в ее квартире обыск, в результате которого изъяли компьютерную технику.

Представители гражданского общества связывают задержание Сухий с ее общественной деятельностью, в том числе критику строительства и пуска БелАЭС.