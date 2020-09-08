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Бывший дипломат: «И ПАСЕ, и США, и даже Россия осознают то, что сегодняшние договоренности с Лукашенко могут быть ничтожными»
Источник материала: Партизан
Валерий Ковалевский напоминает: полномочия Лукашенко истекают.
— ...Важно то, что действительно Лукашенко на сегодняшний день не является избранным президентом Беларуси, он является действующим президентом Беларуси на последующие несколько недель, но его полномочия истекают — это нужно признать, — заявил бывший белорусский дипломат в интервью
Я думаю, и ПАСЕ, и США, и даже Россия осознают то, что сегодняшние договоренности с Лукашенко могут быть ничтожными.
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Бывший дипломат: «И ПАСЕ, и США, и даже Россия осознают то, что сегодняшние договоренности с Лукашенко могут быть ничтожными»
Валерий Ковалевский напоминает: полномочия Лукашенко истекают.
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