Бывший дипломат: «И ПАСЕ, и США, и даже Россия осознают то, что сегодняшние договоренности с Лукашенко могут быть ничтожными»

— ...Важно то, что действительно Лукашенко на сегодняшний день не является избранным президентом Беларуси, он является действующим президентом Беларуси на последующие несколько недель, но его полномочия истекают — это нужно признать, — заявил бывший белорусский дипломат в интервью— Документы, которые он сегодня будет подписывать, договоренности, которые он может заключать с другими государствами, они не могут считаться действительными, они будут оспорены.