«Маме дали 5 суток». По делу Ирины Сухий из «Экодом» суд вынес решение









7 сентября, дело Ирины Сухий было рассмотрено в суде. Ей вменяли участие в несанкционированном массовом мероприятии 3 сентября. Материалы отправили в РУВД на доработку.









Брат Ирины Иван Сухий в своём facebook написал, что в тот день она была в 200 км от Минска на Голубых озерах. Есть множество свидетелей, включая самого его.





В комментариях одна из пользователей спросила Софию, будет ли учитываться время, проведённое Ириной в заключении. Дочь ответила, что «Да. В пятницу отпустят. Итого получается 5 с половиной суток».