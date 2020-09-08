Налоговикам нужна статистика: запросили у белорусских банков информацию за последние 5 лет

Налоговики запросили у белорусских банков информацию за последние 5 лет

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Министерство по налогам и сбором запросило у банков следующую информацию:





количество сделок, в рамках которых расчеты денежными средствами за товары (работы, услуги), реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, превышали 1000 базовых величин за период с 2015 г. по август 2020 г.;





количество сделок, в рамках которых расчеты наличными (при наличии такой информации) либо безналичными денежными средствами за товары (работы, услуги), реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, превышали 500 базовых величин за период с 2015 г. по август 2020 г.;





целесообразности изменения (уменьшения) размера платежа (суммы платежей в совокупности) наличными денежными средствами за товары (работы, услуги), реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в рамках одной сделки с обоснованием соответствующего решения;





целесообразном размере платежа (суммы платежей в совокупности) наличными денежными средствами за товары (работы, услуги), реализуемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в рамках одной сделки (в базовых величинах) с обоснованием данного предложения.









Как поясняют налоговики, это нужно для внесения изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2014 г. № 493 «О развитии безналичных расчетов» для того, чтобы стимулировать увеличение доли безналичных платежей в Республике Беларусь.





Налоговикам нужна статистика, чтобы понять, насколько можно уменьшить размер суммы платежа наличными деньгами в рамках одной сделки.





Так как сроки банкам поставили достаточно жесткие (информация должна быть предоставлена не позднее 11.09.2020), это наводит на мысли, что в ближайшее время в Закон могут быть внесены изменения об уменьшении размера платежа наличкой.





В данный момент максимальный платеж наличными составляет 1000 базовых величин (на сегодня это 27 000 BYN).





Насколько уменьшат максимальный платеж – неизвестно, может до 500, а может и до 100 базовых…





Сейчас события развиваются быстро, поэтому скоро узнаем.



