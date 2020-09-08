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«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали
Источник материала: Навiны
Силовики жестко разогнали акцию солидарности с
Акция началась на площадке у Комаровского рынка. Уже там сотрудники органов в балаклавах и без опознавательных знаков провели первую
Однако людей собиралось все больше, и через некоторое время колонна из примерно трехсот человек
На проспекте Машерова в районе старых корпусов завода «Горизонт» омоновцы заблокировали движение колонны, разделили ее на несколько частей и
Вначале хватали только мужчин, затем начали задерживать и женщин, которые пытались прикрыть мужчин собой. Автозаки перекрыли движение по проспекту на то время, пока паковали задержанных.
В один из автозаков завели сразу 33 человека, только после этого двери спецтранспорта были закрыты и он уехал.
На днях в эфире канала СТВ министр внутренних дел Юрий Караев
Фото Сергея Сацюка
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В один из автозаков завели сразу 33 человека, только после этого двери спецтранспорта были закрыты и он уехал.
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