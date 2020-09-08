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«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

08.09.2020 22:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Силовики жестко разогнали акцию солидарности с задержанной Марией Колесниковой. Акция прошла вечером 8 сентября в Минске. Задержаны десятки человек.

Акция началась на площадке у Комаровского рынка. Уже там сотрудники органов в балаклавах и без опознавательных знаков провели первую серию задержаний, пытаясь не дать акции начаться.

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

Однако людей собиралось все больше, и через некоторое время колонна из примерно трехсот человек начала движение. По дороге число участников акции росло.

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

На проспекте Машерова в районе старых корпусов завода «Горизонт» омоновцы заблокировали движение колонны, разделили ее на несколько частей и начали задерживать участников акции.

Вначале хватали только мужчин, затем начали задерживать и женщин, которые пытались прикрыть мужчин собой. Автозаки перекрыли движение по проспекту на то время, пока паковали задержанных.

В один из автозаков завели сразу 33 человека, только после этого двери спецтранспорта были закрыты и он уехал.

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

На днях в эфире канала СТВ министр внутренних дел Юрий Караев заявил, что «более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире». Весь гуманизм, видимо, заключается в том, что на этот раз никого не убили.

 

 

Фото Сергея Сацюка

 
Теги: Минск
 
 
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В один из автозаков завели сразу 33 человека, только после этого двери спецтранспорта были закрыты и он уехал.
 
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