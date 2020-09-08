«Где наша Маша?» Акцию солидарности с Колесниковой жестко разогнали

Силовики жестко разогнали акцию солидарности с задержанной Марией Колесниковой. Акция прошла вечером 8 сентября в Минске. Задержаны десятки человек.

Акция началась на площадке у Комаровского рынка. Уже там сотрудники органов в балаклавах и без опознавательных знаков провели первую серию задержаний , пытаясь не дать акции начаться.





























Однако людей собиралось все больше, и через некоторое время колонна из примерно трехсот человек начала движение . По дороге число участников акции росло.









































На проспекте Машерова в районе старых корпусов завода «Горизонт» омоновцы заблокировали движение колонны, разделили ее на несколько частей и начали задерживать участников акции.

Вначале хватали только мужчин, затем начали задерживать и женщин, которые пытались прикрыть мужчин собой. Автозаки перекрыли движение по проспекту на то время, пока паковали задержанных.

В один из автозаков завели сразу 33 человека, только после этого двери спецтранспорта были закрыты и он уехал.













































На днях в эфире канала СТВ министр внутренних дел Юрий Караев заявил , что «более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире». Весь гуманизм, видимо, заключается в том, что на этот раз никого не убили.

Фото Сергея Сацюка