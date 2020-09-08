Кравцов: силовики объяснили намерение вывоза Колесниковой необходимостью деэскалации обстановки

Попытку вывоза в Украину члена президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Марии Колесниковой представители белорусских силовых ведомств объяснили «необходимостью деэскалации обстановки в стране», сообщил на пресс-конференции в Киеве вечером 8 сентября исполнительный секретарь КС Иван Кравцов.

Представители силовых ведомств во время общения с исполнительным секретарем Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране (КС) Иваном Кравцовым перед попыткой вывоза в Украину члена президиума КС Марии Колесниковой объяснили намерение вывоза ее за границу «необходимостью деэскалации обстановки в стране». Об этом на пресс-конференции в Киеве вечером 8 сентября сообщил Кравцов.

Как сообщалось, Кравцов, а также пресс-секретарь КС Антон Родненков 7 сентября были задержаны и вывезены на территорию Украины. Вывезти вместе с ними Колесникову не удалось, она задержана пограничной службой Беларуси.

По словам пресс-секретаря КС, вчера утром, после появления информации о задержании Колесниковой неизвестными, они вместе с Кравцовым решили проверить, что происходит у нее дома. Около одного из домов на проспекте Независимости к ним подъехал микроавтобус, откуда вышли неизвестные и задержали их.

Сначала, отметил Родненков, каждого из них привезли в одно из отделений ГУБОПиК МВД. «Там я пробыл порядка 40 минут в кабинете с какими-то людьми. На меня надели наручники и черный мешок на голову — и оттуда отвезли в другое отделение. Там я пробыл еще четыре часа, никаких ответов на вопросы, разъяснений и комментариев не было», — сообщил он.

Примерно в 14 часов, по словам пресс-секретаря КС, их обоих привезли в Департамент финансовых расследований КГК. Родненков подчеркнул, что с ним там никаких бесед никто также не проводил и ничего ему не объяснял.

Кравцов, в свою очередь, сообщил, что с ним в ДФР КГК вели беседу представители силовых ведомств в штатском, которые не представлялись и не сообщали о своей ведомственной принадлежности.

«Начиная с половины четвертого и до девяти вечера у меня состоялась беседа с тремя сотрудниками, — сказал он. — Разговор строился довольно понятно. С одной стороны, мне были продемонстрированы некоторые документы, которые, по их мнению, подтверждают какие-то противозаконные действия, связанные с моими бывшими местами работы. И было сказано, что, если я откажусь принимать тот вариант, в котором заинтересованы сотрудники правоохранительных органов, будет возбуждено немедленно же уголовное дело за злоупотребление служебными полномочиями».

Родненкову, по его словам, угрожали 18-месячным заключением под стражу в качестве фигуранта уголовного дела по экономической статье, а затем предложили ему помочь с вывозом за границу Колесниковой и Кравцова. «Предлагали "отличное решение", которое нашли — что мы все вместе поедем в автобусе до украинской границы, затем пересядем в автомобиль Ивана и поедем дальше», — сказал он.

Сотрудников силовых структур во время разговора с Кравцовым, по его словам, в первую очередь интересовала возможность вывоза Колесниковой за границу. «Один из вариантов, который был предложен — чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу», — добавил он.

В итоге сотрудники сообщили, что Колесникова «будет доставлена за границу». «Я понял, что ее пытаются насильно заставить. Около 11 вечера меня и Антона посадили в микроавтобусы. Мы заехали по пути в КГБ и там, судя по всему, забрали Марию Колесникову. Поэтому у меня есть основания предполагать, что весь день 7 сентября она находилась в КГБ», — заявил Кравцов.

Микроавтобусы выдвинулись в сторону украинской границы — к пропускному пункту Александровка. По словам Родненкова, через какое-то время его из автобуса пересадили в черный внедорожник, где он ехал на заднем сиденье в сопровождении людей без опознавательных знаков в черных масках и кепках.

«В общей колонне двигалось от четырех до шести машин. Одна из машин — это автомобиль Ивана Кравцова. Было еще также два микроавтобуса. Мы доехали до белорусского пограничного пункта, мы проехали его на полной скорости и выехали на нейтральную территорию», — отметил он.

Там Родненкова пересадили в автомобиль Кравцова, где, по его словам, лежали их паспорта, изъятые ранее в ДФР.

«И в этот момент появилась Мария Колесникова. Ее вели, это было достаточно шумно, слышно, что ее ведут силой и она сопротивляется. Ее насильно затолкали на заднее сиденье, двери закрыли изнутри. Мария кричала, что она никуда не поедет», — отметил Родненков.

По словам пресс-секретаря КС, как только Колесникова увидела в машине свой паспорт, она сразу же взяла его и «порвала на много мелких кусочков». «Эти кусочки она взяла, пожмякала их и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину, — рассказал он. — После этого она смогла выйти через заднюю дверь и пошла в сторону белорусской границы».

Как сообщил Кравцов, сотрудники силовых органов рассчитывали, что, как только Колесникова сядет в автомобиль, он «немедленно нажмет на газ и со всей скоростью поедет в сторону украинской границы». «Я эту задачу, к сожалению, провалил», — добавил он.

Через какое-то время к автомобилю вернулись силовики, но, по словам Кравцова, они поехали вперед, отрываясь от погони, по обочине.

Исполнительный секретарь КС поблагодарил украинских пограничников за то, что сразу их приняли. Далее оба общались с сотрудниками СБУ, пограничной разведки и погранвойск.

По словам Родненкова, на украинской территории, вопреки заявлениям белорусской стороны, их никто не пытался задержать.

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