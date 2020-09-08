Разгон акций на Комаровке и Машерова. Видео (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске массово задерживали участников акции против репрессий. Люди сначала собрались на площадке у Комаровского рынка, где сразу же задержали примерно десять человек. Позже колонна переместилась на проспект Машерова. Туда в общей сложности приехало до десяти автозаков и десятки микроавтобусов без номеров. Силовики сначала выхватывали из сцепок парней, потом стали задерживать и девушек. Показываем, как это было.