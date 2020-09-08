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Новый «народный» хит? Что известно про игровые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
Источник материала: Tut.by
Анонс видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 3060 состоится не раньше октября-ноября. Об этом сообщает ресурс
Издание ссылается на информацию от информатора под ником Kopite7kimi. Он известен тем, что до
При этом появления RTX 3060 Ti/Super вряд ли стоит ждать раньше следующего года, в то время как обычная RTX 3060 может появиться в продаже до конца этого года. Цены, впрочем, пока не называются.
Ниже — стоимость других популярных сейчас видеокарт:
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Цены пока не называются.
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