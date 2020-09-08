Новый «народный» хит? Что известно про игровые видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060

Источник материала: Tut.by

Анонс видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 3060 состоится не раньше октября-ноября. Об этом сообщает ресурс VideoCardz .





Издание ссылается на информацию от информатора под ником Kopite7kimi. Он известен тем, что до анонса видеокарт RTX 30 назвал некоторые из их ключевых характеристик. Так, по мнению источника, новые RTX 3060 на базе архитектуры NVIDIA Ampere будут основываться на процессорах GA106 и GA104.

3DNews уточняет: эта видеокарта (RTX 3060 Ti/Super) будет построена на базе процессора GA104−200. Он использует 4864 ядра CUDA, что на 1024 меньше, чем у графического процессора модели GeForce RTX 3070. Младшая модель будет строиться на базе платы с маркировкой PG142 SKU20 и получит в распоряжение 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Ресурс iXBT добавляет, что в обычной NVDIA GeForce RTX 3060 будет около 3500−4000 ядер CUDA. Эта видеокарта якобы основывается на GA106.

При этом появления RTX 3060 Ti/Super вряд ли стоит ждать раньше следующего года, в то время как обычная RTX 3060 может появиться в продаже до конца этого года. Цены, впрочем, пока не называются.

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