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На Витебщине поступила угроза взрыва торгового предпиятия
Источник материала: Навiны
Сообщение об опасности поступило днем 8 сентября в отдел внутренних дел Чашникского района от руководства частного торгового предприятия, расположенного в деревне Закурье.
По информации областного УВД, на электронный адрес фирмы пришло письмо о якобы заложенном в административном здании взрывном устройстве. Отправитель письма требовал денег.
Обследование зданий и территории предприятия завершено. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
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Сообщение об опасности поступило днем 8 сентября в отдел внутренних дел Чашникского района от руководства частного торгового предприятия, расположенного в...
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