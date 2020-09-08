Тихановской выделят виллу в Варшаве для альтернативного правительства Беларуси

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки решил передать экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской и организации «Белорусский дом» виллу в Варшаве, чтобы способствовать созданию в Польше «альтернативной структуры правительства Беларуси».





Об этом сообщил польский портал Wirtualna Polska со ссылкой на источник, близкий к правительству Польши.

Официально, как пишет издание, о передаче здания польский премьер-министр заявит 9 сентября во время встречи со Светланой Тихановской, которая прибудет в Варшаву с визитом.

«Де-факто это формирование альтернативной структуры правительства Беларуси в Польше. Эта идея и этот проект на 101 процент являются инициативой Моравецкого», — подчеркнул источник издания.

Как отмечается, уже готов проект постановления по этому вопросу, подписанный премьер-министром Польши. Моравецки обосновал передачу здания «Белорусскому дому» тем, что «необходимо немедленно оказать поддержку независимым белорусским сообществам».

«Совет министров обязывает руководителя Канцелярии премьер-министра осуществлять необходимые действия, направленные на передачу независимым белорусским сообществам для их нужд недвижимость в Варшаве, с предназначением ее для организации центра, объединяющего белорусов в Польше и являющегося независимой площадкой для обмена мнениями и информацией о социальных, политических, культурных и образовательных мероприятиях», — говорится в проекте, который оказался в распоряжении WP.

Согласно документу, здание передается в пользование «Белорусскому дому», по крайней мере, на 10 лет. Эту виллу, построенную в 1936 году для семьи Ротштейн архитектором Люцианом Кронгольдом, называют «жемчужиной модернизма». С 1945 года там находилась резиденция посла Франции, а затем — до 2015 года — в здании жил посол Туниса. Площадь виллы составляет более 600 квадратных метров.