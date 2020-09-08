Более 50 человек задержаны на акции солидарности в Минске

Источник материала: АФН

Милиция и ОМОН задержали как минимум 55 человек в Минске во вторник, 8 августа, во время акции в поддержку члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой.

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Сегодня задержания протестующих граждан отличались повышенной жесткостью. Кроме того, впервые за прошедшие три недели ОМОН опять хватал девушек и женщин.