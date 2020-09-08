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Кстати. В Беларусь прибудут военные из России и Сербии

09.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военные из России и Сербии прибудут в Беларусь 10–15 сентября для участия в совместных тактических учениях «Славянское братство — 2020»

Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал Министерства обороны.

На учениях, которые пройдут на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, военнослужащие трех стран отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 г. маневры проходили в Сербии.


Фото БелТА
 
Теги: Минск
 
 
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Военные из России и Сербии прибудут в Беларусь 10–15 сентября для участия в совместных тактических учениях «Славянское братство — 2020»
 
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