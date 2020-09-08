Кстати. В Беларусь прибудут военные из России и Сербии

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал Министерства обороны. Об этом, каккорреспондент агентства «Минск-Новости», информирует Telegram-канал Министерства обороны.





На учениях, которые пройдут на полигоне «Брестский» 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, военнослужащие трех стран отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.





Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2019 г. маневры проходили в Сербии.









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