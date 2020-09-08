Мнение: Режим Лукашенко сыплется

Все-таки сыпется режим Лукашенко потихоньку. Замечательная идея вязать студентов в стенах вузов за пение патриотических песен привела к распространению этого на те вузы, где доселе не пели. И дискредитации университетских администраторов, которые теряют моральное (и практическое) право чем-либо реально управлять.

Явно, что арест Колесниковой или других членов Координационного совета этот процесс не остановит. Ибо Координационный совет — ворота для переговоров, а не руководитель протестов. И если их захлопнуть, то дело придется иметь со всеми людьми сразу. И те уже не будут вникать в аргументы и хотя бы отчасти принимать позицию Лукашенко и его окружения,социолог, историк, публицист