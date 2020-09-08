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Мнение: Режим Лукашенко сыплется

09.09.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кажется, только Александр Лукашенко не понимает, что попал под лавину, которую пытается остановить дубинками.



Все-таки сыпется режим Лукашенко потихоньку. Замечательная идея вязать студентов в стенах вузов за пение патриотических песен привела к распространению этого на те вузы, где доселе не пели. И дискредитации университетских администраторов, которые теряют моральное (и практическое) право чем-либо реально управлять.

Но главное — военизированные службы ОСВОД и пожарные внезапно стали открыто помогать народу. ОСВОДовцы в центре Минска спасали протестующих, бросившихся в воду от ОМОНа в воскресенье, и перевозили их на другой берег. В понедельник 8 человек из них арестовали. Пожарные ездили по приказам КГБ снимать белорусские флаги над домами (и между домами), а в последние дни стали отдавать их гражданам. А вчера и вовсе феноменальное видео — МЧСник поднялся на выдвижном кране к такому флагу по приказу КГБшников, аккуратно его расправил и спустился вниз. Машины у пожарных, собственно, в цветах БЧБ — красно-белые.

Явно, что арест Колесниковой или других членов Координационного совета этот процесс не остановит. Ибо Координационный совет — ворота для переговоров, а не руководитель протестов. И если их захлопнуть, то дело придется иметь со всеми людьми сразу. И те уже не будут вникать в аргументы и хотя бы отчасти принимать позицию Лукашенко и его окружения, считает социолог, историк, публицист Николай Митрохин. 
 
Теги: Минск
 
 
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Кажется, только Александр Лукашенко не понимает, что попал под лавину, которую пытается остановить дубинками.
 
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