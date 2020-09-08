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"Немного пересидел": Лукашенко дал интервью российским журналистам – видео

09.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Лукашенко дал большое интервью главреду МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян, корреспонденту Первого канала Антону Верницкому, ведущему "Вестей" на "России 1" Евгению Рожкову, а также главреду радио "Говорит Москва" Роману Бабаяну.

Разговор продолжался более двух часов, за это время президент успел ответить на более чем 20 вопросов.

Белорусский лидер заявил, что просто так не уйдет со своего поста, поскольку только он "сейчас может защитить" республику. При этом Лукашенко признался, что "немного пересидел". Он также выразил свое отношение к происходящему в Беларуси и рассказал, кто стоит за организацией протестов.

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Белорусский президент Александр Лукашенко во вторник пообщался с представителями российских СМИ. Sputnik публикует фрагменты большого интервью главы государства.
 
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