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Дмитрий Мезенцев почтил память жертв блокады Ленинграда – видео
09.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
День памяти жертв блокады Ленинграда отмечается 8 сентября. В Минске к этой дате была организованная церемония у памятника стелы "Минск – город-герой". В ней приняли участие жители блокадного города и ветераны Великой Отечественной войны.
На мероприятие приехал и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. В память о жертвах блокады Ленинграда он возложил цветы к стеле.
"Сейчас, конечно, очень сложно представить, что без малого 80 лет назад огромный город с удивительной, уникальной историей был окружен и обречен на умирание и страдание сотен тысяч людей. Понять, что тогда было пережито, невозможно. Но не помнить, не заставлять себя переживать и раздумывать, чем это было для всех, нельзя ", – заявил после возложения Мезенцев.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия – 27 января 1944 года – ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
За годы блокады умерли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные скончались от голода.
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Российский посол Дмитрий Мезенцев принял участие в мероприятии, посвященном Дню памяти жертв блокады Ленинграда, которое прошло в Минске. Смотрите на видео Sputnik,...
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