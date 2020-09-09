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Объявляем конкурс «Мои помидоры». Покажите свой урожай и станьте героем нашего репортажа

09.09.2020 07:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом дачном сезоне мы, огородники без опыта, попробовали вырастить помидоры и вчера объявили об успешном завершении эксперимента. Но мы наслышаны об успехах опытных дачников, у которых ежегодно вырастает богатый урожай томатов. Понимаем, сколько труда стоит вырастить овощи, и восторгаемся дачниками, у которых это хорошо получается. Поэтому на REALTY.TUT.BY стартует конкурс «Мои помидоры», чтобы всей стране показать, какой урожай можно получить.


В конкурсе «Мои помидоры» участвуют дачники, которые выращивают томаты не на продажу, а «для себя».

Чтобы принять участие, нужно выслать несколько фотографий своего урожая помидоров (желательно горизонтальных, 1200 пикселей по большей стороне) и указать их сорт, а также написать, как вас зовут, где находится ваша дача, как давно занимаетесь огородничеством, в чем состоит уход за вашими томатами. Сообщите и ваш номер телефона для обратной связи.

Письма будем принимать до 21 сентября. Ваши фото и истории ждем по адресу sm_o@tutby.com с пометкой «Мои помидоры».

В конкурсе будет три номинации «Самый большой урожай помидоров», «Самый большой плод», «Самый необычный по форме томат». К победителям каждой из номинаций мы приедем в гости и сделаем репортаж о даче, где выросли лучшие в Беларуси помидоры, и о ее владельце.

Желаем всем богатого урожая и удачи в конкурсе!

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Сезон сбора урожая в самом разгаре, и мы объявляем конкурс среди дачников, которые в этом сезоне выращивали помидоры.
 
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