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Объявляем конкурс «Мои помидоры». Покажите свой урожай и станьте героем нашего репортажа
Источник материала: Tut.by
В этом дачном сезоне мы, огородники без опыта, попробовали вырастить помидоры и вчера
В конкурсе «Мои помидоры» участвуют дачники, которые выращивают томаты не на продажу, а «для себя».
Чтобы принять участие, нужно выслать несколько фотографий своего урожая помидоров (желательно горизонтальных, 1200 пикселей по большей стороне) и указать их сорт, а также написать, как вас зовут, где находится ваша дача, как давно занимаетесь огородничеством, в чем состоит уход за вашими томатами. Сообщите и ваш номер телефона для обратной связи.
Письма будем принимать до 21 сентября. Ваши фото и истории ждем по адресу sm_o@tutby.com с пометкой «Мои помидоры».
В конкурсе будет три номинации «Самый большой урожай помидоров», «Самый большой плод», «Самый необычный по форме томат». К победителям каждой из номинаций мы приедем в гости и сделаем репортаж о даче, где выросли лучшие в Беларуси помидоры, и о ее владельце.
Желаем всем богатого урожая и удачи в конкурсе!
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Сезон сбора урожая в самом разгаре, и мы объявляем конкурс среди дачников, которые в этом сезоне выращивали помидоры.
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