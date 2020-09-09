Быстрый тест: кто вы из сериала «Не родись красивой»?

Источник материала: Tut.by

5 сентября 2005 года сериал «Не родись красивой» начали впервые показывать по телевизору. Да-да, прошло уже 15 лет! По этому случаю мы (хоть и с опозданием) предлагаем вам пройти наш тест. Узнайте, кем бы вы были во вселенной сериала «Не родись красивой». И обязательно напишите в комментариях, совпало ли это с вашими ожиданиями.