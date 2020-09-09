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Быстрый тест: кто вы из сериала «Не родись красивой»?
Источник материала: Tut.by
5 сентября 2005 года сериал «Не родись красивой» начали впервые показывать по телевизору. Да-да, прошло уже 15 лет! По этому случаю мы (хоть и с опозданием) предлагаем вам пройти наш тест. Узнайте, кем бы вы были во вселенной сериала «Не родись красивой». И обязательно напишите в комментариях, совпало ли это с вашими ожиданиями.
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Пушкарева или Клочкова? Время узнать, кто из героев культового сериала середины 2000-х вам ближе.
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