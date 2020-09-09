Место каждого выбывшего члена Координационного совета займут три человека из резерва, заявил член президиума КС Павел Латушко в своем телеграм-канале, комментируя вынужденный выезд в Украину представителей совета Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также задержание и неудачную попытку отправить в эту страну члена президиума КС Марию Колесникову.





«Силовики видят персональную опасность в членах Координационного совета, не имея никаких законных способов влияния. Они рассчитывают лишить нас сил, незаконно арестовывая и варварски выдавливая небезразличных к судьбе страны... Но новая реальность такова, что власть борется со своим же народом. Потому что Координационный совет — это мы все. Мы, белорусы, которые цивилизованным путем ищем выход из политического кризиса... В составе Координационного совета уже более 6 тысяч человек. Каждый из них готов стать на место тех, кто временно не имеет возможности в полной мере принимать участие в нашей работе», — заявил Латушко. По его словам, КС был готов к развитию событий, которые происходят сейчас.

«Современные технологии не ограничивают нас территориально, — подчеркнул член президиума КС, который со 2 сентября находится за границей. — Где бы мы ни находились, мы продолжаем свое дело. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Нас высылают из страны, но тем самым мы становимся только сильнее».

Латушко подчеркнул, что КС работает, его требования неизменны: новые справедливые выборы, освобождение всех политзаключенных, расследование всех случаев злоупотребления полномочиями сотрудниками МВД.