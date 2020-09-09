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Фронтальный раздел ждет Беларусь
Источник материала: Навiны
Прохождение фронтального раздела существенно повлияет на погоду на территории Беларуси в среду, 9 сентября.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный порывистый, по северо-востоку местами сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
Брест +21..+23°C;
Витебск +18..+20°C;
Гомель +20..+22°C;
Гродно +20..+22°C;
Могилев +19..+21°C;
Минск +19..+21°C.
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Прохождение фронтального раздела существенно повлияет на погоду на территории Беларуси в среду, 9 сентября. По прогнозам синоптиков, ожидается переменная...
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