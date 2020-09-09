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Месть за поступок Колесниковой? Силовики начали хватать и женщин
Источник материала: Навiны
Правозащитники установили имена 57 задержанных во время сегодняшней акции, прошедшей в центре Минска в поддержку Марии Колесниковой, которую пытались вывезти в Украину. Среди них гражданин Израиля Никита Загнетов.
В списке установленных лиц 26 женщин. Изначально акция с местом встречи возле Комаровского рынка анонсировалась как женская. В ней участвовало около тысячи человек.
Еще одна женская акция стартовала от Национального художественного музея. Около 30 участниц прошли до сквера Я.Купалы, где они рассредоточились после приезда микроавтобусов с силовиками. Задержаний не было.
Напомним, накануне глубокой ночью при попытке
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Правозащитники установили имена 57 задержанных во время сегодняшней акции, прошедшей в центре Минска в поддержку Марии Колесниковой, которую пытались вывезти в...
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