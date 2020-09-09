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Месть за поступок Колесниковой? Силовики начали хватать и женщин

09.09.2020 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитники установили имена 57 задержанных во время сегодняшней акции, прошедшей в центре Минска в поддержку Марии Колесниковой, которую пытались вывезти в Украину. Среди них гражданин Израиля Никита Загнетов.

Месть за поступок Колесниковой? Силовики начали хватать и женщин

В списке установленных лиц 26 женщин. Изначально акция с местом встречи возле Комаровского рынка анонсировалась как женская. В ней участвовало около тысячи человек.

Еще одна женская акция стартовала от Национального художественного музея. Около 30 участниц прошли до сквера Я.Купалы, где они рассредоточились после приезда микроавтобусов с силовиками. Задержаний не было.

Напомним, накануне глубокой ночью при попытке «насильственного выдворения» из Беларуси член президиума Координационного совета Мария Колесникова порвала свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитники установили имена 57 задержанных во время сегодняшней акции, прошедшей в центре Минска в поддержку Марии Колесниковой, которую пытались вывезти в...
 
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