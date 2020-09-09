Месть за поступок Колесниковой? Силовики начали хватать и женщин

Правозащитники установили имена 57 задержанных во время сегодняшней акции, прошедшей в центре Минска в поддержку Марии Колесниковой, которую пытались вывезти в Украину. Среди них гражданин Израиля Никита Загнетов.





В списке установленных лиц 26 женщин. Изначально акция с местом встречи возле Комаровского рынка анонсировалась как женская. В ней участвовало около тысячи человек.

Еще одна женская акция стартовала от Национального художественного музея. Около 30 участниц прошли до сквера Я.Купалы, где они рассредоточились после приезда микроавтобусов с силовиками. Задержаний не было.