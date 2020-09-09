«Рубеж», «Забор-Барьер» и их коллеги. Изучаем спецавтотехнику заграждения МВД РБ и стран мира

Источник материала: Onliner Уже в течение месяца на улицах Минска мы видим обилие необычной спецтехники силовиков, которая прежде появлялась в городе либо очень редко, либо не «светилась» вообще. Читатели часто задают нам вопрос: «Что это за машины?» Cегодня рассказываем про мобильные заграждения.

Передвижные автомобильные заградительные комплексы — относительно новое явление в типологии спецтехники силовиков. На вооружении МВД такие машины появились всего пять лет назад. У нас всю подобную технику уже успели прозвать системой «Рубеж», что, строго говоря, неправильно. «Рубеж» — это только один из типов, причем не самый массовый. Есть и другие разновидности.

Система «Забор-Барьер»

Самой первой системой мобильных заграждений был не «Рубеж», а «Забор-Барьер». Специалисты впервые увидели эти машины на выставке «Человек и безопасность 2015», а широкая публика — на параде, посвященном 100-летию белорусской милиции, который проходил в марте 2017 года. Именно их ошибочно принимают за «Рубеж». Но все же это «Забор-Барьер».

Пикап Ford Ranger — в принципе редкая «птица» в наших краях. Это третье поколение «глобального» среднеразмерного пикапа Ford (заводской индекс — Т6), предназначенное для продажи по всему миру. Любопытно, что проектированием конкретно этой версии занималось австралийское подразделение корпорации Ford. Сборка таких пикапов налажена в США, ЮАР, Аргентине, Нигерии, Вьетнаме и Таиланде.

В Беларуси официально продавались Ranger тайской сборки. Представители МВД в качестве базы для заградительного комплекса выбрали самую топовую версию Double Cab в комплектации Limited — c тонировкой задних стекол, обогревом передних сидений, подсветкой грузового отделения, дугами в кузове, литыми дисками R17, двухзонным климат-контролем, кожаной отделкой салона, электрорегулировкой сиденья водителя и задними датчиками парковки.





А «навеска» (собственно, та самая система «Забор-Барьер») — это разработка минской фирмы «Автомобильные конструкции» (торговая марка «АКтава»). В транспортном положении «Забор-Барьер» представляет собой простой каркас из труб прямоугольного сечения, сверху на котором закрепляются раскладные секции сетчатого заграждения. При желании каркас можно демонтировать и использовать базовый автомобиль без него.





В боевое положение «Забор-Барьер» переводится вручную силами двух сотрудников. Время развертывания — буквально пара минут. Силовики могут находиться как на земле за ограждением, так и на верхнем уровне.





Поскольку заграждение прозрачное, то спецавтомобиль может перемещаться и маневрировать в развернутом положении довольно быстро. Собственно, ради этого ограждение и сделано прозрачным. Водители «Забор-Барьеров» даже отрабатывают синхронное маневрирование с развернутым заграждением.





Как минимум шесть «Забор-Барьеров» регулярно выезжают на улицы Минска. Любопытно, что на все машины установлены обычные гражданские номерные знаки.

Система «Рубеж»

Штурмовой заградительный комплекс «Рубеж» — совсем новая разработка. Она появилась на свет только в прошлом году и впервые была показана на выставке Mileх-2019. «Рубеж» — детище Госкомвоенпрома РБ, изготовленное силами ОАО «Агат — Электромеханический завод».

Это гораздо более сложное с инженерной точки зрения изделие, чем «Забор-Барьер». Здесь уже не банальная «клетка» из обычных прямоугольных труб, а конструкция сложной формы. Это и заградительный комплекс, и штурмовой трап антитеррора в одном флаконе. Штурмовой трап и заградительный щит не устанавливаются на автомобиль единовременно — осуществляется смена навесного оборудования.





База — Ford Explorer, в данном случае пятого поколения. Но оборудование не привязано к какой-то одной модели внедорожника или пикапа, а может устанавливаться на любой подходящий по размерам автомобиль.





Складной щит — система, которая трансформируется в заграждение с небольшими отверстиями для обеспечения обзорности. Таким образом, с развернутым щитом «Рубеж» тоже может перемещаться, но делать ему это менее удобно, чем «Забор-Барьеру». Зато сотрудники лучше защищены. Ширина заградительного щита в развернутом положении — 6 м, высота — 3 м.





У «Рубежа» есть яркие стробоскопы, встроенные в щит. Они призваны «воздействовать на людей повторяющимися яркими световыми вспышками». Также на «Рубеж» могут устанавливаться средства звукового давления.





Отличить «Рубеж» от «Забор-Барьера» в боевом положении легко. «Забор-Барьер» полностью сетчатый, ограждение «Рубежа» — комбинированное, состоящее из листов металла со вставками из сетки.





Есть и официальное описание: «При обеспечении мероприятий по охране общественного порядка один спецавтомобиль „Рубеж“ позволяет заместить работу 24 бойцов спецподразделений». Пока на улицах Минска замечена только одна такая машина.

Спецмашина заграждения на базе БРДМ-2

Эта техника впервые появилась в городе в воскресенье 6 сентября. Назначение у нее ровно то же, что и у «Забор-Барьера» с «Рубежом», только в качестве базового транспортного средства используется бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2, советская разработка начала 1960-х гг. Серийный выпуск БРДМ-2 был прекращен еще в 1989-м, так что для переоборудования в передвижные заградительные комплексы использовались не новые броневики.

Такую систему в СМИ тоже называют «Рубеж», но на самом деле она наверняка называется как-то по-другому. Точной информации об обозначении и изготовителе в открытом доступе пока нет. Машина явно проектировалась и изготавливалась в авральном порядке с целью увеличения и расширения парка заградительных комплексов.





Особенность — почти полностью глухие щиты с небольшими прорезями. Именно это и сыграло злую шутку. На сетчатом щите, как у «Забор-Барьера», надпись не оставишь.





Заградительные комплексы на базе БРДМ-2 обладают сразу несколькими недостатками. Ввиду плохой обзорности на них почти невозможно синхронно маневрировать, можно двигаться только вперед и то «на ощупь». На верхнем уровне бойцам стоять неудобно. По сути такие машины в развернутом положении превращаются не в мобильные, а в стационарные барьеры.

Спецтехника заграждения у силовых структур других государств

Передвижные заградительные комплексы, конечно же, не белорусское изобретение. Подобная техника стоит на вооружении силовых структур многих стран.

Так выглядит, например, югославский бронетранспортер для сил милиции BOV-M. Это разработка фирмы TAM периода второй половины 1970-х гг. Такие машины и по сей день служат в полиции современной Сербии.





Машина аналогичного назначения чехословацкого производства называется OKV-P. По сей день состоит на вооружении полиции Чехии.





Интересно с инженерной точки зрения реализована словацкая «спецмашина контроля бунтов» Bozena Riot на базе строительного мини-погрузчика с бортовым поворотом. Любопытная особенность — исключительно дистанционное управление. Недостаток — низкая собственная транспортная скорость. К месту событий словацкого «робокопа» необходимо доставлять на трейлере.











Еще одна разработка словацкой компании Bozena — спецмашина аналогичного назначения, построенная на базе строительного погрузчика с телескопической стрелой. Это и заградительный комплекс, и мини-водомет в одном флаконе. Запас воды транспортируется в отдельном прицепе.





Самый передовой заградительный комплекс сконструирован концерном «Калашников» для Росгвардии. Это уже настоящая передвижная крепость, где заграждение устанавливается с помощью мощной гидравлики. Подробные технические характеристики разработчики не раскрывают, но известно время перевода системы из транспортного положения в боевое — 3,5 минуты.











Система «Заградитель»

Есть еще один вид мобильных заградительных комплексов. Предназначен он для развертывания заграждений из колючей проволоки.

Такие комплексы впервые появились на столичных улицах в августе. До того прицепы со столь необычным грузом в город никогда не въезжали.









Называется такой спецприцеп — «Заградитель». Это российская разработка. Внутри — комплект для развертывания спиралей так называемой колючей ленты АКЛ.





Колючей ленты, перевозимой в кузове прицепа, хватает для установки заграждения длиной 120 м. Ширина заграждения — 2,1 м. Возможно механизированное разматывание на скорости до 30 км/ч.





Передвижные заградительные комплексы всегда применяются не в одиночку, а при поддержке других типов спецтехники. Что это за техника — расскажем в следующий раз.