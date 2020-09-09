Отец парня, которого подозревают в финансировании протестов: «Были бы у него деньги, просил бы у меня он на топливо?» (видео)

Источник материала: Onliner 22 августа на официальном YouTube-канале МВД появилось видео , на котором мужчина рассказывал, как ему предлагали деньги за участие в «несанкционированных массовых мероприятиях». В качестве доказательства была предоставлена оперативная видеосъемка, на которой мужчина разговаривает со светловолосым парнем с бело-красно-белым флагом — именно он, по мнению силовиков, причастен к финансированию протестов. Отец парня считает: его сын никак не мог финансировать протесты.

Официальное сообщение от МВД

«Оперативники задержали причастного к финансированию уличных протестов. В Минске милиционеры выявили одного из координаторов незаконных уличных акций. 34-летний минчанин занимался поиском и финансированием их новых участников, — отмечается в сообщении МВД в официальном Telegram-канале. — Выйти на него удалось после задержания 37-летнего уроженца столицы, который рассказал о встрече с указанным мужчиной и его просьбах собрать массовку для участия в акции протеста за деньги.

Выяснилось, что за день до этого „клиент“ вербовщика освободился из мест лишения свободы. Координатор подошел к нему в одном из центральных продовольственных магазинов города и предложил собрать около 10—12 человек для участия в несанкционированном массовом мероприятии политического характера. После получения согласия незнакомец дал посреднику 60 рублей, а также купил ему спиртное и продукты питания. Встречу участников сговора, запланированную на 19 августа, пресекли оперативники. Сейчас в отношении обоих мужчин проводится проверка».

На видео, которое в качестве доказательства опубликовало МВД, мужчина с размытым лицом рассказывает, как в магазине «Соседи» к нему подошел человек «лет 35, с рыжей бородой, у него был флаг завернут бело-красно-белый».

— Мы разговорились. Я ему рассказал, что освободился. Он говорит: мол, тебе нужно адаптироваться в новое общество, тебе надо помощь. В оконцовке он говорит: «А где ты? В Негорелом?» Я называю поселок один. Он спросил: «Может, там [есть], как ты, судимые, ты ж там общаешься?» Я говорю: «Общаюсь, конечно». Он говорит: «Человек 10—12, может, соберешь, чтобы приезжали сюда на площадь?» Я говорю, мол, соберу, но они же просто так не приедут. Он говорит: «Я и тебе 60 рублей дам, может быть, сейчас даже. Вот побудь на митинге. Меня найдешь всегда в центре, возле универсама „Центральный“, мы там тусуемся, то есть Октябрьская площадь и район универсама».

Я сказал, мол, ну да, соберу. Был заинтересован, так как деньги нужны. Узнав, что я освободился вчера, дал мне 60 рублей: «Набирай, вот тебе будет водка, вот тебе будет все». Когда мы вышли из магазина, этой массы еще не было. Он мне говорит: «Ты расскажи, стань сюда, вот к площади прямо, расскажи, как там на аресте». Я говорю, что не на аресте был, а в колонии. «А сколько там привозили? Избивает ли ОМОН? Скажи, что избивают, говори на камеру». Я говорю: «Да я не слышал, что избивает ОМОН. И ОМОНа вообще в Волковыске не было».





Просто замутка такая, чтобы набирать массы и платить. Остальным я не знаю, по сколько и чего. Мне 60 рублей за то, чтобы я массы собрал. Но я так понял из его разговора, что потом дадут и больше. Сколько людям там будут платить, точно он не обговаривал, мне главное было вечером привезти их к «Центральному» универсаму.

Функции — собираться на площади, выкрикивать «Уходи» и повторять за ними лозунги «Жыве Беларусь!» и так далее. То есть они кричат, мы собираемся группировками и тоже кричим.

Позиция отца: «Я понял, что из него делают какого-то руководителя или организатора. Меня это глубоко возмущает»

На опубликованном видео минчанин Юрий Стрижак узнал своего сына, тоже Юрия. Это к нему подходит тот самый мужчина, дающий показания на видео МВД.





— 18 августа сына провоцировал вот этот уголовник — но не только его, многих людей потом тоже, — рассказал Onliner Юрий-старший. — Сына в итоге задержали 20-го числа в 19:40, судя по протоколу из Московского РУВД. Его задержали возле магазина ProStore на проспекте Дзержинского. Он был в машине, его вытащили на стоянке, погрузили — и все. К слову, он как раз водительское удостоверение получил в этот день, специально приехал из Украины, где он сейчас живет, чтобы сдать на права.

Машину мы не нашли ни на штрафстоянке, ни возле магазина. Короче говоря, до сих пор ищем свой Ford Focus 2002—2003 года.

Утром в пятницу, 21 августа, родные стали разыскивать сына. Говорят, никакой информации в РУВД не было. В итоге они позвонили в 102. С утра им обещали, что вот-вот свяжутся и Юрий узнает, где сын. Однако с семьей не связались, и в обед Юрий-старший отправился в отделение.





— Мы заявили о пропаже. Участковый звонит на Окрестина, представляется, ему отвечают: «Да, он у нас», — рассказывает Юрий-старший. — Оказалось, сына привезли из Московского РУВД. Ему инкриминировали участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Суд над ним был прямо в ИВС. Он заявил, что требует присутствия адвоката, ему нашли дежурного бесплатного адвоката из адвокатуры Фрунзенского района — уже его адвокат позвонила нам поздно ночью и сообщила, что его осудили на 15 суток. Он ничего не признавал.

Юрия-младшего перевели с Окрестина в Жодино, откуда он должен был выйти 4 сентября. Когда отец в положенный срок приехал за сыном, то выяснилось, что тот не выйдет.

— Как раз в 19:40 заканчивались 15 суток. Я еду туда и по дороге узнаю, что сына там нет, — рассказывает мужчина. — Начинаю поиски, нахожу адвоката, которого вызвали из адвокатуры Центрального района. Мне дают телефон, звоню — и в этот момент он находится рядом с Юрой. Я через него узнал, что сын уже на Окрестина.





Выяснилось, что в отношении Юрия-младшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 293 («Обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках»). Тогда-то и обнаружилось, что на видео МВД от 22 августа речь шла именно о Юрии.

— Когда я увидел то видео, то сразу узнал сына по бороде и волосам. Я понял, что из него делают какого-то руководителя или организатора, — говорит Юрий-старший. — Меня это глубоко возмущает. Да, он стоял с флагом. Да, мой сын окончил МГУ, а затем выиграл грант от французского правительства и изучал право в Сорбонне. Но денег у него не очень много — да если честно, нет вообще, чтобы за 60 рублей кого-то там покупать. Сын в Украине держит фирму, которая занимается монтажными работами, оборудование налаживает. Он живет на съемной квартире. И в тот день, 18 августа, он попросил у меня денег на топливо. Были бы у него деньги — просил бы у меня он на топливо?

Юрия отпустили вечером в понедельник. Статья осталась прежней. Onliner будет следить за развитием ситуации.