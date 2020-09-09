Нужен белорусский стейблкоин? Узнали, как дела у криптовалют в Беларуси

Источник материала: Onliner Криптовалюта продолжает жить своей интересной и независимой жизнью. С момента появления биткоина прошло более 10 лет, однако за это время, несмотря на все прогнозы, криптоденьги все так же остаются уделом избранных. Их круг ширится, но скорее не за счет популяризации нового платежного средства, а благодаря применению технологий, которые лежат в основе криптовалют.

Виртуальные деньги, бывшие уделом энтузиастов, стали выбираться из тени. Несколько лет назад появился ажиотаж вокруг новой темы — многим он напомнил мыльный пузырь, готовый вот-вот лопнуть. Но годы идут, «пузырь» на месте, хоть и не такой объемный, как во времена, когда курс биткоина был на уровне $20 тыс. за единицу. Наверное, тогда было покусано очень много локтей теми, кто «не успел», а затем — теми, кто прикупил заветные монетки на пике хайпа: ждали дальнейшего роста.

Onliner узнал, что происходит с криптовалютой в Беларуси сейчас: все-таки она не особенно на слуху (за исключением тематических сообществ и интересующихся), но тем не менее живет и здравствует. Внимание она вызвала и из-за очередного колебания курса: в середине августа был обновлен годовой рекорд, «биток» поднялся к отметке в $12,4 тыс., однако затем постепенно пошел вниз, за пару недель сбросив примерно $2,5 тыс.





Сразу спойлер: с «криптой» в нашей стране никаких сюрпризов не случалось, хотя кое-что интересное все же происходит. По словам Алексея Короленко из Free2ex , который помог развеять туман над темой, процесс идет, а рынок ожидает появления новых финансовых сервисов. Артем, который в нашем материале выступил в качестве «рядового криптоэнтузиаста», чуть менее оптимистичен.

Почему криптовалюте хорошо в Беларуси? Или почему так принято считать?

— Мы сравнивали по разным критериям, и оказалось, что для потребителя — «криптоэнтузиаста» — Беларусь абсолютно выигрышна. Почему? Как минимум потому, что есть юридическая база и с этой точки зрения ты защищен. Есть очень много стран, где не запрещено, но… Сколько было историй, когда к кому-то пришли с пистолетами, забрали «кошелек» — а что предъявить? Что у тебя украли? Фантики? «Из-за фантиков возбуждать дело не будем», — говорили власти.

К бизнесу предъявляются жесткие, но выполнимые требования. На примере криптобиржи Free2ex, резидента ПВТ, можно сказать, что фактически мы банк. У нас банковские стандарты, аудит, уставный фонд, который гарантирует сохранность средств, есть резервы, которыми обеспечиваются деньги клиентов, и так далее.





В свою очередь, для физических лиц, по мнению Алексея, все упрощено по максимуму. Криптовалюты не облагаются налогами, как и доходы от операций с ними (есть тонкости, о них ниже).

— Соответственно, ты можешь свободно хранить, передавать и майнить, — говорит собеседник.

«Была идея, что в Беларусь приедут криптомиллионеры, они станут налоговыми резидентами страны, купят здесь квартиры и будут спокойно жить и делать бизнес»

Почему тогда владельцам криптовалют не очень хорошо в Беларуси?

Напомним, что вопрос налогообложения поднят в декрете №8 «О развитии цифровой экономики». Как поясняет Алексей, доходы физических лиц в криптовалюте или токенах не облагаются налогом, криптовалюту можно обменять на криптобирже, операции с криптовалютой (майнинг, обмен, купля-продажа и так далее), если все это производится в личных целях, налогами не облагаются.

— Для игры на легальном поле (на примере нашей биржи) каждый клиент должен подтвердить свою личность, а если хочешь совершать большие операции, то есть больше $10 тыс. в эквиваленте в месяц, необходимо подтверждать источники доходов. Эта система исключает возможность появления мошеннических денег, заработанных преступным путем.

Взгляд «криптоэнтузиаста»

Наш второй собеседник, Артем, давно варится в теме криптовалют. Он озвучил несколько актуальных проблем, характерных для белорусского рынка.

— Криптовалюты не относятся к критически важным, жизненно необходимым для общества на данный момент экономическим процессам. Сейчас общество занято другими вопросами — медицинского и политического характера. Поэтому все остальное отходит на второй план.

По его мнению, Беларусь сделала много шагов назад в ряде областей, в том числе технологических, степень доверия к различным социальным институтам снизилась. Сейчас не до «крипты» (хотя в мире происходит достаточно интересных активностей — в плане смарт-контрактов, DeFi-технологий, движения цены биткоина и так далее).





— Даже с учетом высокой волатильности, на которой люди зарабатывают, особенного интереса, по крайней мере в своем окружении, я сейчас не вижу.

Раньше люди проявляли интерес, в том числе для того, чтобы диверсифицировать накопления.

— Мы, например, изучали возможность получать платежи в криптовалюте, но даже Америка, где сплошь прогрессивные компании, не готова платить зарплату в «крипте». Для них это определенные проблемы: нужно, например, объяснять, почему компания начала вдруг покупать «крипту». К ним будут вопросы: а вдруг это «терроризм и отмывание денег»?

Беларусь, казалось, пошла вперед: по мнению Артема, идея с продвижением криптовалют в Беларуси на официальном уровне была отличная. Однако, как всегда, есть «но», которое будоражит умы многих.





— Например, у меня есть криптовалюта, и я бы хотел продать ее и вывести в фиатные деньги на карточку — это легко, удобно, комиссии минимальны. Но очевидного процесса, изучив который можно быть уверенным, что ко мне не будут предъявлены претензии от контролирующих органов, нет. Сиди потом объясняй — а у нас это дело затягивается.

Кстати, в свое время у игроков криптовалютного рынка Беларуси были определенные ожидания.

— Была идея, что в Беларусь приедут криптомиллионеры, они станут налоговыми резидентами страны, купят здесь квартиры и будут спокойно жить и делать бизнес, — говорит Алексей. Как мы знаем, не сложилось: льготы по криптовалюте касаются только белорусов.

В целом же много где в мире криптовалюта остается в «сером» сегменте, особенно в странах, в которых существуют сложности валютного законодательства и регулирования, а также ограничен доступ к нормальной финансовой системе (в той же Венесуэле). В противовес, поясняет Алексей, некоторые государства начинают легализовывать криптовалюты.





— Это выход из зоны «не запрещено» в зону «как именно разрешено». Германия — один из таких примеров, там активно начали работать в этом направлении.

А вот Америка, по его словам, — это пример сложного регулирования.

— Если бы Telegram выпускал свой токен здесь, в Беларуси, у него не было бы таких проблем. Да, у него отсутствовал бы доступ на американский рынок, но по крайней мере ICO бы состоялось. В США же в каждом штате может быть свое регулирование, что уже очень сложно. Кроме того, у них очень жесткие требования. Если попасть под регулирование комиссии по ценным бумагам — ну все, это «вешалка».

Можно ли заработать на крипте, вкладываться в нее и не тужить, живя в Беларуси и вообще?

Очевидный ответ — да, можно. Равно как можно и все потерять.

— Для многих это возможность заработка. Потому что криптовалюта волатильна. Безусловно, это риск, и все криптобиржи большими буквами пишут, что деятельность связана с риском. Но чем выше риск, тем больше возможность заработать. Причем на бирже можно зарабатывать и когда курс растет, и когда он падает — в этом и состоит главная идея трейдинга и вечного противостояния «быков» и «медведей». Вчера биткоин упал сильно, а что будет завтра, никто предсказать не может.

Алексей считает, что для стабильности и развития системы волатильность — это плохо.

— Высокая волатильность предлагает хорошую возможность сиюминутно разбогатеть. Она же создает и недоверие. Поэтому и появляются стейблкоины — обеспеченные (нефтью или существующей валютой), с минимальными колебаниями курса. Они очень сильно двинули рынок вперед, сейчас спокойно развиваются истории с депозитами, кредитованием в криптовалюте. Самый популярный пример — Tether (USDT), привязанный к доллару США. USDT — это токен, полностью обеспеченный фиатными долларами и кредитными инструментами, принадлежащими эмитенту — компании Tether.





Есть также мнение, что криптовалюта — это инвестиционный актив. С учетом рисков непредсказуемости это может быть инвестиционным активом, но с пониманием, какой риск там заложен. Инвестиции это или рулетка — вот это уже оценочно.

Еще одна история — трейдинг, то есть классическая игра на разнице курсов: ты хочешь сегодня купить подешевле и завтра продать подороже.

Артем, в свою очередь, считает, что среди одиночек выживают и зарабатывают те, у кого есть четкие стратегии, или бизнес, у которого очень много денег.

— И то, как правило, люди не сидят на одной криптовалюте — они занимаются и инвестициями, и «форексом» и так далее. На одной «крипте» — слишком рискованно, необходима диверсификация рисков.

А много тех белорусов, которые с криптой на «ты»?

— Посчитать очень сложно. Из аналитики, что я находил на начало 2020 года, в мире было 23—24 млн владельцев биткоин-кошельков. Сколько в Беларуси — неизвестно. Беларусь наверняка входит в топ-30 стран по количеству «криптоэнтузиастов» и трейдеров. Но наша страна не из тех рынков, которые самодостаточны для криптовалют.





Зато про белорусских пользователей можно сказать, что они, как правило, более подкованные информационно, знают, зачем им крипта. Здесь очень сложно встретить людей, которые, почитав непонятную статью, написанную непонятно где и кем, кричат: «О-о-о, я слышал, что биткоин подорожает до $200 тыс., надо срочно покупать за $100 тыс.». Таких мало или вовсе нет. Зато есть те, кто осознанно покупает определенное количество «крипты» на несколько тысяч долларов. Для них это небольшие с точки зрения сбережений деньги: мол, прикуплю и пусть лежат, может, когда-то будет стоить $20 тыс.

По мнению Алексея, такой подход может быть обусловлен развитым в Беларуси рынком трейдинга:

— Белорусы всегда интересовались этими направлениями, наверное, за счет математической базы, за счет большого количества IT-специалистов. Часть людей переквалифицировались, и сейчас они трейдят в «крипте».

Он напомнил, как летом 2020 года белорусский Нацбанк сообщил о готовящемся эксперименте: разрешить местным банкам создавать, размещать, покупать, отчуждать и хранить токены. Как ожидается, банки смогут продавать токены за валюту и/или белорусские рубли и выплачивать их держателям проценты или конкретную сумму (но привлекать валюту можно будет только от зарубежных граждан и компаний).





— Никто не понял, что к чему, подумав, наверное, что «это важно», и все про это рассказали. По сути же, готовится аналог стейблкоинов и возможность банков привлекать финансирование без проблем с обеспечением. На сегодня у банков есть определенные требования к формированию резервов в валюте, но не к криптовалюте и не в токенах. Соответственно, это должно удешевить финансирование и привлечение средств.

Белорусский стейблкоин может быть привязан, например, к рублю. Главное — создать ощущение стабильности, что и заложено в названии. Такой подход может привести к росту популярности криптовалют в нашей стране (так же, как выпуск токенов банками и возможность купить их в отделении, но это уже далекая перспектива).

Стейблкоин, в свою очередь, открывает менее рисковые (в плане криптовалют) возможности: депозиты с более высокой процентной ставкой, кредитование, финансирование под залог криптовалюты и так далее — все почти так же, как с обычными деньгами.

Может, стоит избавиться от всех этих волатильных криптовалют?

— Будет просто появляться больше стабильных криптовалют. В этом направлении смотрят некоторые государства. Все ждут «криптоюань» — когда он запустится и будет активно внедряться в систему. Вокруг этого ходят разные теории заговора: мол, китайцы хотят вытеснить доллар и другие страны БРИКС подтянуть. Посмотрим… Европейский центробанк также прорабатывает цифровой финансовый актив, который по своей сути является стейблкоином.

«Крипта» как способ привести инвестиции туда, куда их никто не несет

По словам Алексея, токены являются тем инструментом, с помощью которого можно привлечь инвестиции без выхода на биржу. К примеру, МАЗ, чтобы провести IPO на международной бирже, должен потратить огромные усилия на подготовку специализированной отчетности, нанять армию юристов, пройти различные аудиты, заплатить инвестбанкирам и пройти еще много других сложных, долгих и дорогих процедур. Выпустив токены на белорусской бирже, автопроизводитель становится доступен любому частному и институциональному инвестору.





— Предположим, вы местная компания, хотите выпустить новый продукт — чашки. Чтобы ее сделать, нужно купить станок, нанять людей, закупить сырье. Нужен миллион долларов. У вас есть возможность пойти в банк и взять там кредит, можно выпустить облигации и так далее. А есть возможность выпустить так называемый utility token. Этот токен — право инвестора обменять токен на готовый продукт. Причем это право будет заложено в смарт-контракте (алгоритм, который автоматически контролирует исполнение обязательств договора). К тому же процесс будет соответствовать требованиям закона и защищаться им же.

Криптовалюты — платежное средство?

— То, что сегодня стоит $10 тыс., а завтра $9 тыс., не может быть платежным средством. Платежными средствами скорее могут стать стейблкоины. Они практически не имеют волатильности, хотя и у них она присутствует. Все ходят слухи про то, что Китай запустит свою криптовалюту. Это, кстати, отличный способ для государства взять под контроль все внутренние финансовые потоки. Не знаю, возможно ли подобное в более демократичных странах, но в Китае или Беларуси это могло бы стать неплохой идеей, — иронизирует Артем.

Он добавляет, что для нашей страны скорее ближе идея аналога китайского WeChat — универсальной платформы, позволяющей переводить средства без посредников и потому с минимальным процентом.

— Мне кажется, этот этап нам ближе, чем использование криптовалют, — говорит он.

Что дальше-то? Оптимизм

Постепенно будут появляться новые продукты, банковская сфера подтянется, ожидается распространение «гибридных» инструментов — например, криптокарт.

— Сейчас я вижу ускоряющееся сближение сферы традиционных финансов и мира криптовалют. Все больше традиционных финансовых инструментов внедряются и на криптовалютном рынке: кредитование, депозиты в криптовалюте, биржи предлагают торговлю токенизированными активами, уже появились деривативы.

Технология блокчейн, по словам Алексея, позволяет совершать финансовые операции быстрее, надежнее и дешевле, чем традиционные и где-то устаревшие каналы — например, всем известный SWIFT. Когда все это доберется до Беларуси да и в целом станет широко востребовано в мире — другой вопрос).





Сходное мнение высказывал и Артем, который указал на перспективы развития децентрализованных финансовых систем и продуктов на их базе, а также подобных феноменов «эпохи блокчейна». Оба наших собеседника то и дело вспоминали DeFi-проекты (DeFi — децентрализованные финансы), которые обеспечивают исполнение обязательств вне зависимости от третьих сторон. Но это тема для отдельного разговора.

Читайте также: