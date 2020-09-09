«Возможна тяжелая депрессия». Четыре шага, которые помогают справится с психотравмой

Источник материала: Tut.by

Ни для кого не секрет, какие события происходили вокруг нас не так давно. Кто-то наблюдал за происходящим со стороны, а кто-то оказался в самой гуще событий. Даже при большом желании трудно не заметить множество сообщений о травмированных физически и психологически людях. И если с первой категорией травм большинство людей знает, как справиться, либо имеет представление, куда обращаться за помощью, то со второй категорией пострадавших дела обстоят немного сложнее. Что такое психотравма, рассказывает медицинский психолог, семейный психотерапевт, специалист по работе с кризисами и травмами.

Алексей Белоцерковец

— Психотравма — это переживание экстремального стресса, которое дает о себе знать после событий, связанных с угрозой для жизни, статусу и здоровью. Человек, получивший психотравму, мог непосредственно принимать участие в подобных событиях, а мог и быть простым свидетелем насильственных действий.

Также многие не учитывают, что родственники пострадавших тоже нередко страдают от пережитых событий. Родители, супруги и друзья пребывали по несколько суток в неведении, где находятся их близкие. Живы ли они, в каком состоянии, что с их здоровьем? У задержанных просто не было возможности связаться с близкими, информации о их местонахождении просто не было.

Мы можем только догадываться, какая психологическая нагрузка легла на тех, чьи родные пропали. Одна моя пациентка не знала пять суток, где находится ее супруг. Учитывая еще то, что она беременна, можно легко представить, в каком стрессовом состоянии она пребывала.



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Пострадавшие нередко встречаются с такими чувствами, как злость, ужас, стыд, смущение, сломленность и, самое страшное, непонимание. Последнее воспринимается особенно остро и болезненно. Ведь нарушена одна из важнейших потребностей человека — потребность в безопасности. У столкнувшихся с травматическими событиями могут наблюдаться острые реакции на стресс — такие как ступор, оцепенение и так далее.

После возможна тяжелая депрессия — и спустя несколько месяцев не исключено ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство). В данном случае лучше как можно быстрее обратиться к психологу. Важно помнить, что уход от переживаний с помощью деструктивных зависимостей, таких как алкогольная, наркотическая либо игровая, могут только усугубить ваше состояние.

Родственникам и близким пострадавших в такой ситуации необходимо знать, что потерпевшему от насильственных действий психологическая поддержка и понимание важны не меньше бинтов и таблеток. Очень важно оставаться рядом с теми, кто нуждается в поддержке, дать возможность говорить о произошедшем — и проговаривать это по несколько раз, если в этом будет нуждаться пострадавший, не давая при этом никаких оценок и тем более воздерживаясь от критики (зачем ты туда полез, что ты этим доказал и т.д.). Как бы банально не звучало, но лучшее лекарство — это любовь!

Теперь давайте поговорим о том, как пострадавший может помочь себе сам. Разобьем этот непростой период на несколько шагов.



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Шаг первый. Поиск внутреннего ресурса

В этом случае важно взрастить и стабилизировать самооценку. Нередко случается, что жертвы насилия начинают истязать себя идеями, что с ними что-то не так, промелькивают мысли: «Я глупец, трус, слабак». В таком случае необходимо как можно быстрее справиться с самоуничтожительными мыслями с помощью «культивируемой» гордости за себя.

Вспомните обо всех своих достижениях и победах в различных сферах. Не стоит пренебрегать даже небольшими успехами. Напишите список своих достижений на бумаге — и в конце каждого предложения дописывайте: «Я горжусь этим!» Возможно, вы умеете играть на каком-то музыкальном инструменте, пишете картины, кто-то занимается спортом или умеет танцевать. Кто-то воспитал одного или двух прекрасных детей либо помогает родителям на даче. Чем больше будет ваш список, тем более весомым будет ваш ресурс.



Фото: pixabay.com

Шаг второй. Стабилизация

На этом этапе важно успокоиться и уравновеситься. Для начала попробуйте исключить все напоминающие о произошедшем факторы: это постоянный просмотр новостных лент и страниц соцсетей с определенной направленностью, способные вызвать болезненные воспоминания.

Не поддавайтесь на провокации в попытках отстоять свою точку зрения именно в этот момент. Самое время попытаться разобраться со своими чувствами, эмоциями, мыслями. На этом этапе отлично подойдут прогулки, музыка, йога, дыхательные упражнения и различные медитативные практики.

Шаг третий. Конфронтация

Этот период должен проходить в кабинете психолога, специализирующегося на подобного рода проблемах. Главной задачей этого периода будет безопасно и экологично пережить произошедшее, в противном случае травматичный опыт «застрянет» в подсознании и будет напоминать о себе не самыми приятными способами, такими как флешбеки, ночные кошмары, панические атаки, вплоть до развития фобий — например, агорафобии, боязни большого скопления людей.

По статистике психологов сайта Redsale.by с начала летнего сезона увеличилось количество клиентов, находящихся в депрессивном состоянии. В основном такое состояние спровоцировано тревогами о будущем и здоровье близких, ощущением подавленности и финансовыми трудностями.



Фото: unsplash.com

Шаг четвертый. Завершающий

На этом этапе обычно проходит две-три завершающие встречи с психологом, в которых подчеркивается ценность приобретенного опыта. Делается акцент: «Ты смог выжить, справиться с проблемой, ты здоров. Ты стал сильнее!» На этой стадии клиент находит новые возможности и пути, такие как новая работа, увлечения, личные отношения и т.д.

Важно помнить: люди с ПТСР должны активно работать над собой и менять свой образ жизни к лучшему. Заниматься любимым делом, спортом и быть открытыми для чего-то нового. Как бы трудно им не было.