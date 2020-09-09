Как выбрать мультиварку: простые советы, если у вас еще нет этой чудо-вещи

Источник материала: Tut.by

Те, у кого есть мультиварка, даже не станут спорить: этот прибор значительно упрощает жизнь. Всем — и семье с пятью детьми, и закоренелым холостякам, и юным студентам. Если вы еще не успели обзавестись мультиваркой, но активно думаете на тему, рассказываем: как выбрать нужную и не переплатить за ненужные функции.



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Какие бывают мультиварки

Мультиварки подразделяются на несколько типов, все из них предназначены для определенных блюд. Самый «древний» и классический вариант — кашеварка. Понятно из названия, что приготовите вы там только каши, максимум — овощи. Более новые — скороварка и обычная мультиварка. Скороварка может работать под большим давлением: благодаря этому скорость приготовления долгих блюд сокращается. Но если речь о простых кашах, космической разницы не ждите. Вывод делайте сами: принципиально ли вам искать именно скороварку.

Единственный реально отличающийся тип мультиварки — с функцией копчения. Они в среднем стоят заметно дороже остальных, но при этом действительно позволяют готовить копченое мясо без запаха дыма в квартире. Например, Polaris PMC 0529ADS — из таких.

Тем не менее, не стоит слепо переплачивать за эту функцию. Если вы адепт здорового питания или планируете готовить преимущественно для детей, то копчение, будь оно холодным или горячим, вряд ли понадобится.

На что смотрим на самом деле

Чаша. Чем больше человек в семье — тем больше она должна быть. Но при этом учтите: 10-литровый прибор не так просто спрятать в шкафу — скорее всего, придется искать для него отдельное место прямо на столе. Мы рекомендуем не брать мультиварку больше 5 литров, если количество человек в семье (или частых гостей) меньше пяти.

Покрытие чаши — тоже важный момент. Стандарт — обычное антипригарное покрытие. С ним главное бережно обращаться. Если планируете много выпекать в мультиварке, обратите внимание именно на антипригарный тефлон: выпечку на нем готовить удобнее. Больше слоев покрытия — прочнее чаша. Класс повыше — керамика. Такое покрытие тоже антипригарное, но самое натуральное (хоть и не супердолговечное) из всех его вариантов.

В случае чего чашу можно заменить в любой момент, купив сменную. Но, конечно, сразу проще выбрать нужный вариант и забыть об этом на годы.

Нагрев. Быстрее и экономичнее будет индукционный вариант, но рынок предлагает больше вариантов с трубчатым электронагревателем, просто он может быть один или несколько. Такие приборы потребляют больше энергии и медленее работают в сравнении с индукционными. Но если выбрать вариант с несколькими нагревателями (это называется 3D-режим), то еда будет получаться качественнее за счет равномерного прогрева.

Программы. Давайте честно: насколько часто вы готовите кулинарные шедевры? Если не очень, то реально вам хватит всего трех программ: готовка с водой (супы и каши), жарка (мясо, рыба) и выпечка (пироги и торты). Гнаться за моделями, умеющими в несколько десятков программ не стоит.

Зато реально полезной может оказаться функция «автоповар» или «шеф-повар». Она позволяет запомнить вашу личную настройку и в следующий раз приготовит блюдо ровно так, как вы уже делали. И сделает это еще много-много раз.

Функционал. Сенсорные кнопки или электронные — значения не имеет: выбирайте исходя из предпочтений. А вот дисплей — более важная вещь. Удобно, когда информация с него легко считывается: так вы точно будете понимать, что делает прибор с вашей едой.

Лучше сконцентрируйтесь на выборе дополнительных функций. Обязательны — отсрочка старта и таймер автоотключения. Первый помогает загрузить ингредиенты в мультиварку с вечера и получить готовое блюдо утром к нужному времени, а второй — отключает прибор через заданный вами период. Другие функции уже не так важны (но смотрите сами, конечно).

Вот любопытные модели мультиварок: оцените, какие разные

Redmond SkyCooker RMC-M92S

У этой мультиварки керамическая чаша и классический 5-литровый объем на все случаи жизни. Есть отсрочка старта на сутки, режим поддержания тепла до подачи на стол (12 часов), таймер, а вот сохранения вашей программы приготовления здесь нет. Крепкий вариант за свои деньги. А еще этим прибором можно управлять со смартфона — ну, это если вы такое уважаете.

Moulinex MK708832

О таких вещах говорят «топ за свои деньги». И правда: меньше, чем за 200 рублей, вы получите добротную нормальную мультиварку с нагревательными элементами не только внизу чаши (то самое 3D). Нормальный 5-литровый объем чаши, интересные возможности (можно сквашивать йогурт, например, или сделать томленое мясо). Классические функции автоподогрева и отсрочки старта (без них никуда, мы уже сказали). Единственное, что не очень: у чаши нет приспособлений для удобного извлечения.

Bork U800

Прибор дороговат, но какой же красавчик! Если вам важна эстетическая составляющая, то пройти мимо трудно. Это представитель скороварок, к тому же — с индукционным нагревательным элементом. Удобно, что есть ручки для доставания чаши, отсрочка старта, автоподогрев. Бонус — голосовой гид: мультиварка озвучит все, что с ней происходит, чтобы вы точно обратили на нее внимание. В комплект входит емкость для готовки на пару — зожникам на заметку.

Xiaomi Mijia IHP Rice Cooker ZHF4009GL

Тоже прибор для эстетов, и пусть вас не пугает «рисоварка» в его наименовании. На самом деле готовить там можно хоть пирог, хоть суп, только для этого нужно подключиться к родному приложению (что не всегда, судя по отзывам, удается). Тем не менее, это хороший вариант для несемейных людей: Xiaomi предлагает максимум 4-литровый компактный объем, то есть габариты мультиварки весьма небольшие. При этом установлен индукционный нагрев, что для приборов такой ценовой категории редкость. И, конечно, здесь тоже есть отсрочка старта и автоподгрев.