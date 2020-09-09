Врач объясняет, почему появляются судороги и что с ними делать

Источник материала: Tut.by

Судороги в ногах — явление, знакомое многим. Но что в этот момент происходит с нашим телом? И опасны ли слишком частые судороги? На этот « Простой вопрос » ответил врач-невролог «Центра здорового сна» Алексей Малков.



Алексей Малков Врач-невролог высшей квалификационной категории, сомнолог, кандидат медицинских наук высшей квалификационной категории, сомнолог, кандидат медицинских наук

Причины появления судорог в ногах

По сути, судорога — это внезапное сокращение мышц. Иногда оно происходит непосредственно в икроножных мышцах, иногда может переходить и на стопу.

— Такие сокращения могут быть в абсолютно любом возрасте — как у мужчин, так и у женщин. Правда, во время беременности женщины больше подвержены этому явлению, — замечает врач.

Это происходит потому, что основная причина возникновения судороги — дефицит витаминов и микроэлементов в организме, в частности — калия и магния. А в случае беременности весь калий перенаправляется на формирование плода. Дополнительной причиной для появления судорог может стать растущая за счет малыша масса тела женщины.

Малое количество жидкости в организме (обезвоживание) тоже вызывает судороги. Как и прием медицинских препаратов, особенно мочегонных:

— Бывает, пациенты принимают их бесконтрольно, без калийсберегающих препаратов. Результат — из организма выводятся калий и натрий. Чаще всего в такой ситуации оказываются пожилые люди, которые пользуются мочегонными в целях снижения давления, и женщины, которые с помощью таких препаратов пытаются снизить массу тела, — объясняет Алексей Малков.



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Еще одна причина — повышенная нагрузка на икроножные мышцы: например, когда вы долго ходили или перетренировались. Также может быть наоборот — ноги сводит, когда вы много времени провели в сидячем положении.

Стоит отметить, что после переливания крови также могут возникать судороги.

Так что, судороги в ногах — не повод обратиться к врачу?

Не совсем. Судороги могут быть и следствием каких-либо соматических заболеваний.

— Судороги могут возникать при алкогольной или диабетической полинейропатии (в этом случае поражаются периферические нервы нижних конечностей), при циррозе печени, при нарушении кровоснабжения икроножных мышц вследствие атеросклероза артерий или вен нижних конечностей, тромбофлебита или варикозного расширения вен нижних конечностей, — перечисляет невролог. — Также ноги может сводить при сильных лихорадках, высокой температуре.

Отдельный момент — токсическое воздействие чрезмерного употребления алкоголя и никотина, контакт с ядовитыми веществами и растениями. Это тоже вызывает судороги.

— Кроме этого, сводить ноги может при плоскостопии или других аномалиях стопы, при переломах позвоночника и нижних конечностей, — замечает врач. — А у маленьких детей судороги могут быть даже предвестниками эпилепсии.



Фото: pixabay.com

Диагностика и лечение потребуются точно, если:

судороги появляются каждую ночь (или каждый день);

мышцы сокращаются только пару раз в месяц, зато это очень длительно и болезненно (так, что терпеть почти невозможно);

после судорог появляются кровоизлияния или паренхимальные пропитывания в районе икроножных мышц (это может быть проявлением заболевания крови);

после судорог в конечностях появляются слабость и онемение;

судорога возникает, прекращается, но почти сразу начинается снова («подергивания»);

судорога вызывает потерю сознания;

артериальное давление повышается (это так, если при сведении ног произвольно запрокидывается голова);

во время судороги закатываются глаза, повышается слюноотделение или даже начинается приступ эпилепсии.

В этих случаях необходимо обратиться к специалисту.

— Обычно делается биохимический анализ крови с определением электролитного баланса, также мы назначаем УЗИ сосудов артерий и вен нижних конечностей и электромиографию — исследование поражения периферических нервов, — перечисляет врач. — Это сразу поможет выявить наличие патологии. Как и, конечно, сам осмотр невролога.

Что делать при судорогах в ногах

Прежде всего, стоит делать упражнения для снятия спазма в икроножных мышцах:

— Во время судороги сильно сожмите икроножную мышцу. Ее можно помассажировать, поколоть — иголочкой или зубочисткой. Также хороший вариант — попробовать встать и перенести вес максимально на конечность, которую свело. Можете растянуть мышцу: прислонитесь ладошками к стене и отойдите от нее где-то на метр таким образом, чтобы стопа не отрывалась от пола, и постепенно увеличивайте расстояние от стены.

Невролог говорит, что вреда не будет и от температурного воздействия. Может стать легче, если приложить к мышце тепло, а можно наоборот — протереть место льдом. Все это поможет в случае, если ногу уже свело. Для профилактики же есть свои советы.



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— Лучше всего здесь сработает возвышенное положение нижних конечностей. Например, придите после работы домой и во время просмотра телевизора положите ноги на валик или подушку. Можно даже спать, положив ноги повыше. Если есть возможность во время работы сменить сидячее положение и положить ненадолго ноги на стол — тоже вариант.

Плюс к этому невролог рекомендует делать массаж нижних конечностей и ванночки. А еще — принимать препараты с магнием на ночь.