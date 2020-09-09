Ангелу Меркель призвали лично заняться «делом Колесниковой»

Сразу несколько известных деятелей культуры Германии обратились с призывом к Ангеле Меркель незамедлительно заняться «делом Марии Колесниковой».

В письме лауреата Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер, композитора Сергея Невского, писательницы и журналистки Катя Петровская, а также директоров театров и музыкальных фестивалей, высокопоставленных чиновников от культуры нескольких федеральных земель, хореографов, музыкантов, литераторов сказано, что канцлер лично, на фоне председательства Германии в Евросоюзе, «вместе со своими европейскими коллегами исчерпали все политические возможности, чтобы быстро выяснить местонахождение госпожи Колесниковой, гарантировать ее безопасность и добиться ее немедленного освобождения».

Авторы призыва полагают, что Мария «находится под стражей белорусских силовиков или спецслужб КГБ», пишет DW .

«Учитывая сообщения последних недель о пытках, насилии и похищениях людей в Беларуси, мы глубоко обеспокоены судьбой Марии Колесниковой», — подчеркнули деятели культуры.

Музыкант, куратор и арт-директор минского культурного проекта «ОК16» Мария Колесникова училась и работала в Штутгарте 12 лет, в том числе в качестве PR-менеджера известного фестиваля новой музыки ECLAT.

Ранее сообщалось, что член президиума Координационного совета Мария Колесникова задержана . Где она находится в настоящее время ее товарищи по штабу Виктора Бабарико и КС не знают.

Колесникова пропала в понедельник утром в Минске .

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